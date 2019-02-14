HABER

İYİ Parti’nin Kocaeli’de İlçe Başkanı istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 10:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’de parti genel merkezi ile görüşmeler sırasında ilçede gösterilecek belediye başkan adayı konusunda fikir ayrılıkları yaşayan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer istifa etti.

Kocaeli’de parti genel merkezi ile görüşmeler sırasında ilçede gösterilecek belediye başkan adayı konusunda fikir ayrılıkları yaşayan İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer istifa etti. İstifa sonrasında Derince ilçe yönetimi de görevden alındı.

İYİ Parti Kocaeli teşkilatlarında yaşanan istifalara bir yenisi de Başiskele ilçesinden geldi. İlçede belediye başkan adayı gösterilmesi planlanan isimler konusunda parti genel merkezi ile fikir ayrılığına düşen Kocaeli’de İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gencer istifa etti. İstifa sonrasında yazılı bir açıklama yapan Gencer, "İl teşkilatımız bizim irademizi yok sayarak ilçe teşkilatımız adına aday çıkartmıştır. Bu Gelişmenin bölge halkının beklentisi ile uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu süreç sonunda il teşkilatımızla düştüğümüz bu görüş ayrılığı nedeni ile partimizin önünü açmak için ilçe başkanlığı görevinden ben ve yönetimim istifa ediyoruz" dedi.
İstifa sonrasında Derince İlçe Yönetimi de parti genel merkezi tarafından görevden alındı.

Yok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçledilerYok böyle uğurlama! Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler
Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşları dinlediÜmraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, vatandaşları dinledi

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

Tunç Soyer'den flaş HDP açıklama

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Anlaşma sağlandı! Google, YouTube, Facebook ve Twitter artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

Erdoğan: Venezuela altını Çorum'da işlenecek

Erdoğan'dan flaş 'altın ticareti' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

Erdoğan duyurdu: Fiyatlar yarıya indi, daha da inecek

İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etti

İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.