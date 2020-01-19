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  4. İYİ Parti’nin konferans afişlerine suç duyurusu

İYİ Parti’nin konferans afişlerine suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatı, İYİ Parti tarafından düzenlenecek olan ve bilbordlara asılan ’Saray Rejiminin Çöküşü’ isimli konferans afişi hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulundu.İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy önderliğindeki teşkilat üyeleri, konferansa ait afişte halkı kin ve düşmanlığa sürüklemesi, Türk milletini ve iradesini yok sayan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti hükumetini alenen aşağılayan ifadeler olduğunu belirtti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatı, İYİ Parti tarafından düzenlenecek olan ve bilbordlara asılan ’Saray Rejiminin Çöküşü’ isimli konferans afişi hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulundu.
İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy önderliğindeki teşkilat üyeleri, konferansa ait afişte halkı kin ve düşmanlığa sürüklemesi, Türk milletini ve iradesini yok sayan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti hükumetini alenen aşağılayan ifadeler olduğunu belirtti. Teşkilat üyeleri tarafından afişte doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerin olduğu söylenirken; afişleri asan, asılmasına izin veren ve söz konusu konferansa konuşmacı olarak katılan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
Başkan Hüsnü Ersoy yaptığı açıklamada, “İyi Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı’nın 24 Ocak 2020’de Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği ’Saray Rejiminin Çöküşü’ isimli konferansa ait duyuru afişleri ilçe genelindeki bir çok reklam panosuna asılmıştır. İyi partili Ümit Özdağ tarafından verilecek konferansın başlığının büyük puntolarla halka yansıtılarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, Türk milletini ve iradesini yok sayan, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti hükumetini alenen aşağılayan ve doğrudan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bu afişler nedeniyle; bu afişleri asan, asılmasına izin veren ve söz konusu konferansa konuşmacı olarak katılan, milleti tahkir ve tahrik etmeye neden olacak kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 301 ve diğer düzenlemeleri kapsamında söz konusu afişlerle ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. İyi Parti ilçe teşkilatının düzenlediği bu konferansta halkımızı kin ve nefrete sevk eden bu yaklaşımlarından dolayı da kendilerini kınıyoruz. Bu durumu Bozüyük halkı ve kamuoyunun vicdanı ve takdirine bırakıyoruz” dedi.

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