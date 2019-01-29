İYİ Parti'nin kurucu üyesi Cezmi Polat partisinden istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyesi Cezmi Polat, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Polat, yaptığı yazılı açıklamada, Türk siyasetine yeni bir soluk getireceğine, ülkede yaşanan sosyal, siyasal ve ekonomik sıkıntıları çözecek politikalar üreteceğine, toplumda giderek kangrene dönüşen ayrımcılığa son vereceğine, hepsinden önemlisi de kaybolan heyecanımıza heyecan katacağına inandığı için, yıllardan beri mensubu olmaktan büyük onur ve gurur duyduğu Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılarak, Meral Akşener'in başını çektiği harekete omuz vermeyi ve o guruba dahil olmayı uygun bulduğunu belirtti.

Gelinen noktaya baktığında, yanıldığını ve yanıltıldığını görüyor olmanın üzüntüsünü duyduğunu ve öfkesini yaşadığını aktaran Polat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir önceki yıl, 25 Ekim 2017 tarihinde, büyük idealler doğrultusunda kurularak yola çıkan ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak politikalar ortaya koyacağını belirten Sayın Meral Akşener'in, İYİ Parti'nin kuruluşunu tamamladıktan sonra takındığı tavır ve izlediği yol, ben ve benim gibi aynı ideali paylaşan arkadaşlarımızı fazlasıyla rahatsız etmiş, hayal kırıklığı yaşamamıza neden olmuştu. Gidilen yolun yanlış, uygulanan politikaların hatalı olduğunu belirttiğimiz uyarı ve değerlendirmelerimizin dikkate alınmadığı, aksine yanlışta ısrar edildiği, Türk milliyetçilerinin onur ve gururunu rencide edecek anlaşmaları imzalayan bir siyasi partide kalmanın ve ısrarcı olmanın kimseye bir şey kazandırmayacağı aşikardır."