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İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin kuruluşunun 2. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

İYİ Parti'nin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özdağ ile Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özdağ'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özdağ, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özdağ, deftere şunları yazdı:

"İstiklal Harbimizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Türk ordusunun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk. İYİ Parti bundan 2 yıl önce 25 Ekim 2017'de İstiklal Harbimizin sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini 21. yüzyıla yenileyerek taşımak, kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter demokrasiyi tekrar tesis etmek, Türk milletini hak ettiği refah seviyesine ulaştıracak politikaları yaşama geçirmek amacıyla kurulmuştur.

Geçtiğimiz 2 yılda ülkemizin önemli kazanımlar elde etmesini sağladık. Önümüzdeki yıllarda da kuruluş amaçlarımızı gerçekleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine taşımak için inanç ve kararlılıkla bütün İYİ Parti kadroları olarak Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde mücadele edeceğiz. Bütün İYİ Partililerin size olan şükran, minnet, sevgi ve saygılarını arz ederim."

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