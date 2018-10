İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü resepsiyonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Genel Kurulunda, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne yönelik partisinin Meclis araştırma önergesinin reddedilmesine ilişkin, "Milletimize sesleniyorum, senin için kalkan elleri not et. Senin hayrına bir önergeyi şahsi hesaplarla engelleyenleri not et." dedi.

Akşener, partisinin 1. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, İYİ Parti'nin ajandadan, kariyer planından ve küçük hesaptan doğmadığını belirterek, "Tarih çağırdı, millet istedi, İYİ Parti kuruldu." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'nin, TBMM Genel Kurulu'nda, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne yönelik Meclis araştırma önergesinin reddedilmesine değinen Akşener, şöyle devam etti:

"81 milyon vatandaşımızın gözü önünde oldu. İYİ Parti milletvekilleri emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini giderebilmek için çırpınıyor. 40 milletvekilimiz, 40 çeri gibi buldukları her fırsatta milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir sorunun çözümü üzerine gidiyor. Yanar döner siyasetin manevraları, milyonlarca vatandaşın umudunu yerde bıraktı. Milletimize sesleniyorum, senin için kalkan elleri not et. Senin hayrına bir önergeyi şahsi hesaplarla engelleyenleri not et. İYİ Parti, Türk Milletinin Meclisi'nde, Türk Milleti için mücadelesinden geri adım atmayacak. Milletin bu derdini çözeceğiz."

Akşener, 29 Ekim'de 40 milletvekiliyle 1. Meclis'te olacaklarını bildirerek, "İYİ Parti devletine, değerlerine, Cumhuriyetine sahip çıkacak." şeklinde konuştu.

Yerel seçimde belediyeciliği rant düşkünlüğünden kurtaracaklarını kaydeden Akşener, "Rüşvete, yalana, talana, kayırmacılığa son vereceğiz. Devamında da inşallah ülkemize adil, dürüst ve iyi yönetim anlayışını getireceğiz." sözlerini sarf etti.