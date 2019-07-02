HABER

İYİ Parti’nin Öcalan önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

02.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

TRT Kurdî kanalında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan ile yapılan röportajla ilgili İYİ Parti tarafından verilen araştırma önergesi, AKP ve MHP’nin ret, HDP’nin çekimser oylarıyla reddedildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın 23 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde TRT'nin Kürtçe yayın yapan Kurdî kanalına röportaj vermesi hakkında İYİ Parti tarafından TRT'nin yayın politikasının araştırılmasına ilişkin verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP'nin ret, HDP'nin çekimser oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun TBMM Başkanlığına verdiği önergede, "Bir devlet kurumu olan TRT'nin Anayasaya ve yasalara aykırı olarak bir terör örgütü propagandasının bilerek ve kasten bir talimatla mı, yoksa ihmal sonucu mu olduğunun araştırılarak sorumluların bulunması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Anayasa'nın 98. TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” denildi.

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden önce Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı düşünülen kardeşi Osman Öcalan, TRT Kurdî kanalına bir röportaj vermişti. TRT yayın sonrası eleştirilere hedef olurken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkmasına ilişkin bir soruya, “Kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum” yanıtını vermişti. Erdoğan, "TRT’yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önünde bulundurarak bu tür adımları atar, TRT Kurdi’nin reytingini nasıl yükselteceğini de düşünür, ülkeye nasıl faydalı olacağını da düşünür, buna göre de adımlarını atmıştır” açıklaması yapmıştı.

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada, TRT Kurdî kanalında yayımlanan Osman Öcalan röportajıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. İYİ Parti’den yapılan açıklamada parti grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin 3 Temmuz Çarşamba günü Ankara Adliyesi’nde Öcalan’ın TRT ekranına çıkarılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

DW/AÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Rus denizaltı yangınında nükleer iddiasıRus denizaltı yangınında nükleer iddiası
Venezuelalıların Açlık ile İmtihanıVenezuelalıların Açlık ile İmtihanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli'nin son haline bakın

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'not defteri' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

Pence seyahatini iptal etti! Beyaz Saray'dan açıklama

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri uzlaştı!

ABD Senatosu'ndan Hafter'e giden silahlar için soruşturma

ABD Senatosu'ndan Hafter'e giden silahlar için soruşturma

Rusya'da denizaltıda yangın! Putin'den açıklama geldi

Rusya'da facia! Putin'den açıklama

Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden protesto

Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden protesto

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye kınama

Gizlice imzalandığı ortaya çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.