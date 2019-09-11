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İYİ Parti'nin Olağan Kurultay süreci şubatta başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, 2. Olağan Kurultay sürecinin, 2020 yılı Şubat ayında ilçe ve il kongreleriyle başlaması kararı alındı

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay süreci Şubat 2020'de başlayacak.

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılan başkanlık divanı toplantısında partinin olağan kurultay sürecine yönelik karar alındı.

Karara göre, kurultay çalışmaları, şubat ayında ilçe ve il kongreleriyle başlayacak.

Çalışmalar kapsamında ilçe ve il teşkilatları kongre yapabilecekleri tarihleri genel merkeze bildirilecek, genel merkez de ilçe ve il kongrelerine yönelik takvim oluşturulacak.

İlçe ve illerdeki kongre sürecinin tamamlanmasının ardından haziran ayında da 2. Olağan Kurultayın yapılması hedefleniyor.

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İYİ Parti'nin Olağan Kurultay süreci şubatta başlayacak

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