İyi Parti’nin Seçim Gündemi Parti İçi Komplo ve Ekonomi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediyesi adaylığı başvurusunun Seçim Kurulu’na teslim edilmemesiyle ilgili, ‘’Parti dahilinde operasyon’’ dedi, yerel seçimlerdeki temel konuyu da ekonomi olarak işaret etti. İyi Parti, bugün Ankara’da “İyi Belediyecilik Vizyonu Tanıtım Toplantısı” başlığı altında 31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylarıyla ilgili vaatlerini duyurdu. Akşener, belediye başkan adaylarını ayağa kaldırarak, millet huzurunda “İyi Başkan” olmaları konusunda yemin etmelerini istedi. Akşener’in seslendirdiği söz konusu yemin metninde, “İyi Belediyecilik” vizyonu, “Adalet ve eşitlik idealinden ayrılmamak, vatandaş memnuniyetini esas almak, milli, çoğulcu, katılımcı bir yol izlemek, hızlı ve çözüm odaklı çalışmak, tutumlu ve şeffaf olmak, tarihi ve kültürel değerlere saygı göstermek, doğayı ve çevreyi sevgiyle korumak” olarak özetlendi. Türkiye’nin büyümesini amaçlamak, vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmamak da bu vizyon kapsamında ifade edildi.

Akşener ve Kocamaz el ele İyi Parti Lideri Akşener’in konuşmasında ise, mevcut Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti’nin adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylık başvuru dosyasının dün akşam vaktinde Seçim Kurulu’na teslim edilmemesi ön plandaydı. Akşener, salona da Kocamaz’la el ele gelerek partilileri selamladı. Akşener, MHP’den ayrılarak İyi Parti’ye geçen Kocamaz’ın yeniden belediye başkanı seçilmesi için kararlılık mesajı vererek, “Gönlünüzü ferah tutun, bizim içinde olduğumuz hiçbir öykü biz bitti demeden bitmez. Tereddüttünüz olmasın. Burhanettin başkan yeniden Mersin’e iyi gelecek” ifadesini kullandı. Akşener’in bu ifadesi ardından öğleden sonra İyi Parti listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçildikten sonra yeniden kendi partisine geçmiş olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın devreye girmesiyle Mersin’deki duruma çözüm bulunmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Kocamaz’ın İyi Parti’den istifa etmesi ve Seçim Kurulu’na Demokrat Parti’nin adayı olarak sunulması formülü gündemde. Bu noktada Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart seçimleri için aldığı 116 nolu karar çerçevesinde, “aday istifası ve parti değişikliği” seçeneği üzerinden Kocamaz’ın adaylık başvurusunu bu sefer Demokrat Parti adayı olarak yapabileceğini ihtimali değerlendiriliyor.

Akşener’in bitmediğini ifade ettiği Kocamaz’ın durumuyla ilgili konuşmasında ise, parti içine yönelik sert açıklamaları söz konusuydu. Akşener, “Bu bir ihmal değildir. Bu İyi Parti’ye yönelik dahili bir operasyondur. Partimizin yoluna örülen duvar, Türkiye’de siyasetin getirildiği noktayı tarih etmek için ibret vericidir. Biz bu operasyonun nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını çok iyi biliyoruz. Partimiz üzerinde oyun oynayanlar için gerekeni yapmak aziz milletimize karşı boynumuzun borcudur” dedi. “Beka sorunu” yaklaşımına karşı çıktı, ekonomiyi işaret etti Akşener, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler sonucunda Türkiye’nin geleceğine ilişkin karar verileceğine ilişkin “beka sorunu” yaklaşımına da tepkisini sürdürdü. Türkiye’nin beka sorunu değil ekonomi sorunu olduğunu söyleyen Akşener, “Türkiye'nin seçimini beka sorunu diyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Beka diyorlar ya muhtar ve belediye başkanı seçmenin beka ile ilgisi yoktur. Bu seçimde milletine verdiği sözleri tutmayan belediye başkanlarını, domates, biber kuyruklarını, trafik çilesini belediye başkanlarının icraatlarını oylayacağız. Bekamıza bir tehdit varsa ekonomik krizdir, işsizliktir, yoksulluktur” diye konuştu.

Tarım ürünlerindeki fiyat artışları ve kentleşme sorunları üzerinden AKP iktidarını eleştiren Akşener, “Şehirlere ihanet edenleri hizaya çekme zamanı yaklaşıyor. Fatih İstanbul'u siz ihanet edin diye almadı. Gazi Mustafa Kemal, Çiftlik’i siz üzerine çökesiniz diye kurmadı. Ne yapacağımızı da ne yapmayacağımızı da biliyoruz” ifadesini kullandı. Nasıl bir belediyecilik hedeflediğini de açıklayan Akşener, İyi Parti adına seçmenlere yönelik vaatlerini “Herkes çok iyi bilir ki verdiğim sözü tutarım. Şu anda sizin için de söz veriyorum? İyi Başkan lüks ve şatafat içinde yaşamaz. Kendisi ya da yakınları sebepsiz yere zenginleşmez. Dini inanışları siyasete malzeme yapmaz. Kimseyi küçümsemez. Toplum yararına olmayan yatırımlar yapmaz. Bizim İyi Belediyecilik anlayışımızın demokratik ve katılımcı bir anlayışı vardır. Bu, hizmeti herkese götürmek demektir. Kayırmacı ve ballı ihaleler vermeyeceğiz. Eşe dosta taşeron firmalar kurdurmayacağız. Belediye öyle kafasına göre çalışmayacak. Belediyeyi yönetenler liyakatli insanlardan seçilecek. Siyaset belediyeye etki etmeyecek. Hak yenmeyecek, hak eden de hakkını sonuna kadar alacak” diye anlattı.