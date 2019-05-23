İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, 25 Mayıs Cumartesi günkü tüzük kurultayının kapalı oturumla gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirildi.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kurultayda, partide kadın kolları kurulmasına ilişkin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararın tüzüğe işleneceğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partinin bazı organlarına atama yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesinin beklendiğini kaydeden yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkan idari değişikliklerin hepsinin GİK'te değil, çok daha geniş bir katılımla kurultayda yapılmasını istedi. 'Orada gerekli şeyleri konuşur, tartışırız ve ona göre yaparız' dedi. Kurultay da bu sebeple yapılıyor."

Kurultayda, Hazine yardımının parti teşkilatlarına dağılımına yönelik değişikliklerin de gündeme geleceği öğrenildi.

