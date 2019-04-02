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İYİ Parti'nin Uşak'taki seçim sonuçlarına itirazı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

İYİ Parti İl Başkanı Naci Yıldırım: - "Tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Biz de bu oyların sonucu değiştirebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden diğer illerde verilen emsal kararlarla yarın İl Seçim Kurulu'na itirazımızı yenileyeceğiz"

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım, merkez ilçede seçim sonuçlarına yaptıkları itirazın reddedildiğini belirterek, "Tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Biz de bu oyların sonucu değiştirebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden diğer illerde verilen emsal kararlarla yarın İl Seçim Kurulu'na itirazımızı yenileyeceğiz." dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına bugün yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Değişik illerde aynı itirazların seçim kurullarınca kabul edildiğini, Uşak'ta itirazın reddedilmesini anlayamadıklarını aktaran Yıldırım, "Ankara başta olmak üzere bazı illerde geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik partilerin yaptığı itirazlar kabul edildi, oylar sayılmaya başlandı. İl merkezinde bizim tespitlerimize göre 3 bin 800'ün üzerinde geçersiz oy var. Biz de bu oyların sonucu değiştirebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden diğer illerde verilen emsal kararlarla yarın İl Seçim Kurulu'na itirazımızı yenileyeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım, itirazın kabul edilmesi ve oyların sayılmasının demokrasinin gereği olduğuna değinerek, sandıktan çıkacak sonuca herkesin razı olması gerektiğini, bu nedenle sürecin şeffaf yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Uşak merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çakın'ın kazandığının duyurulması üzerine, İYİ Parti İl Başkanlığı 31 Mart yerel seçim sonuçlarına bugün itirazda bulunmuştu.

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