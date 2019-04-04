İYİ Parti'nin yaptığı itirazlar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Geçersiz oyların sayılmaması az oy farkıyla kaybedilen yerlerdeki seçimlere şaibe karıştırıyor. Bu oyların tekrar sayılarak sonucunun herkes tarafından vicdan rahatlığıyla kabul edilecek şekilde açıklanması gerekiyor." dedi.

Seymen, İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, bazı yerlerde yeniden sayım yapılmasına yönelik itirazlarının kabul edilmediğini söyledi.

Beypazarı'nda boş oyların fazla olmasına ve 113 fark bulunmasına rağmen ilçe seçim kurulunun gerekçesiz olarak müracaatlarını reddettiğini ifade eden Seymen, "Hukuka, adliyeye, hakimlerimize güvenimiz devam ediyor. Bunu kaybetmek istemiyoruz. Adaletli şekilde her müracaata eşit yaklaşmalarını ve Beypazarı özelinde oyların, özellikle de geçersiz oyların tekrar sayılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Uşak ve Balıkesir ile Manisa'nın Yunusemre ilçesi ve başka ilçelerde adaylarının çok az oy farkıyla kaybetmiş göründüğünü belirten Seymen, şöyle devam etti:

"Bu geçersiz oyların sayılmaması az oy farkıyla kaybedilen yerlerdeki seçimlere şaibe karıştırıyor. Bu oyların tekrar sayılarak sonucunun herkes tarafından vicdan rahatlığıyla kabul edilecek şekilde açıklanması gerekiyor.