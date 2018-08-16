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İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti Başkanlık Divanı'na 6 yeni isim girdi

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Divana 6 yeni isim girdi.

Partinin pazar günü yapılan 2. Olağanüstü Kurultayı'nda belirlenen yeni Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğüne getirilen Saltuk Buğra Kavuncu, toplantının ardından yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı. Buna göre, partinin Genel Sekreterliğini Cihan Paçacı, Genel Muhasipliğini Hayrettin Nuhoğlu yapacak.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları ve sorumluluk alanları ise şöyle:

"Koray Aydın-Teşkilat İşleri, Hasan Seymen-Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Hakları, Salim Ensarioğlu-Siyasi İşler, Ahmet Kamil Erozan-Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası, Şenol Bal-Araştırma ve Geliştirme, Müsavat Dervişoğlu-Mahalli İdareler, Durmuş Yılmaz-Ekonomi, Ümit Özdağ-Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtım, Aytun Çıray-Basın Yayın ve Medya, Sibel Yanıkömeroğlu-Sosyal Politikalar ve Kadın Politikaları, Ersagun Yücel-Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler, Berna Sukas-Eğitim, Kültür ve Sanat."

Saltuk Buğra Kavuncu ise parti sözcülüğünün yanı sıra Sanayi, Teknoloji, Çevre, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yerine getirecek.

- 6 yeni isim

Partide Başkanlık Divanına 6 yeni isim girdi. Bu isimler arasında Cihan Paçacı, Hasan Seymen, Salim Ensarioğlu, Ahmet Kamil Erozan, Durmuş Yılmaz ve Sibel Yanıkömeroğlu yer aldı.

Akşener, bir önceki Başkanlık Divanı'nda görev verdiği İsmail Koncuk, Kazım Ataoğlu, Aydın Sezgin, Ayfer Yılmaz, Lütfü Türkkan ve Fatih Şeker'e ise yeni dönemde görev vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Divanı İYİ parti

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