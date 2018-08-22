İYİ Parti'ye bayram ziyaretleri

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı 7 ay önce kurulmuş bir siyasi parti olarak il ve ilçe teşkilatlarını oluşturarak seçime hazır hale gelmelerinin ve Meclise girmelerinin başarılı bir sonuç olduğunu söyledi. Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, DP ve BBP heyetleri, İYİ Parti'yi ziyaret etti. İYİ Parti'de misafir heyetleri, Genel Sekreter Paçacı, Genel İdare Kurulu Üyesi Bircan Akyıldız, Genel İdare Kurulu Üyeleri Sinem Uludamar ile Ahmet Can Buğday ağırladı. Paçacı, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki AK Parti heyetine kongrelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kadınların siyasette daha fazla ve etkin olmasını istediklerini belirten Paçacı, "Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanının bayan olması çok önemli bir kazanımdır. Bunun yanında gençlik de çok önemli. Türkiye nüfusu genç ama siyasete yansıması aynı ölçüde değil. Bunlara tüm siyasi partilerin dikkat etmesi lazım. Kadrolarını gençlere ve özellikle bayanlara daha fazla açması lazım. Bu, siyasetteki kaliteyi artırır, kısır çekişmeyi ortadan kaldırır. Biz de İYİ Parti olarak bu iki gruba gereken dikkati vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ceylan da AK Parti'nin tüzüğünden örnekler vererek, ana kademelerde kadın ve gençlerin olması gerektiğini, bunun aksinin kabul edilmediğini söyledi. Ana kademenin il, ilçe ve genel merkezi kapsadığını dile getiren Ceylan, kadın kolları üye sayılarının partilerinde fazla olduğunu anlattı. Ceylan, "Siyasi partilerde en çok çalışan kesim kadınlardır. Her siyasi parti için geçerli bu. En çok emek sarf eden, koşturan, sadakatle çalışan, her evin kapısını çalabilenlerdir. Bizim kadın kollarımız çok aktiftir, hakları ödenmez. Kadınların oran olarak da sayısı diğer partilere göre en iyi durumdadır." dedi. - "Başarılı olmanızı canı gönülden diliyoruz" CHP heyeti adına Ankara Milletvekili, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da olağanüstü kongreden sonraki dönem için Paçacı'ya başarılar dileyerek, "Sizin başarılı olmanızı canı gönülden diliyoruz." dedi. Paçacı da kısa sürede kurulduklarını ancak birkaç kongreyi ardı ardına yaptıklarını anımsatarak, "7 ay önce kurulmuş bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilatlarını oluşturması, seçime hazır hale gelmesi ve Meclise girmesi başarılı bir sonuçtur. Ama beklentilerimizin altında olduğu için bir olağanüstü kongre sürecini yaşadık." diye konuştu.

Kuşoğlu, Türkiye'nin geçmiş yıllardan ekonomik krize ilişkin tecrübesinin olduğunu belirterek, "Kriz tecrübesi olan bir ülkeyiz ama gerekeni yapmıyoruz. Yapılması gerekenler çok net ortada, herkes de biliyor ama yapılmıyor." dedi. Paçacı da siyasetçiler ve bürokratlar arasında kriz dönemlerini yaşayan kişiler olduğunu ve bunlardan faydalanılması gerektiğini aktardı. Paçacı, "Bu kişilerden istifade edilmeli. 'Gelin, bir araya gelelim, bu arkadaşlarımız da bir program hazırlasınlar.' dedik ama 'Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var' dediler, gerek duymadılar. Birkaç ay sonra reel sektörde yaşananları hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı. - Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ziyaretleri Paçacı, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın başkanlığındaki Saadet Partisi heyetini kabulünde, siyasette gençlerin ve kadınların daha çok ve daha etkin yer alması gerektiğini söyledi. Kadınların siyasetin dilini de değiştirdiğini vurgulayan Paçacı, "Meral Hanım, bu boşluğu ciddi manada dolduracak, öyle görüyorum. Geçmişte Tansu Hanım denemesi oldu. Bundan sonra da hanımefendilerin varolması, siyasetin dilini daha düzgün ve ciddi hale getirecektir." diye konuştu.

Paçacı, siyasetin dilinin sertleşmesinin ve istenmeyen söz ve davranışların sergilenmesinin, siyasetçiye güvenin de zedelediğini söyledi. Birol Aydın da siyasette gençlik kadar bilgi ve tecrübenin de önemli olduğunu belirterek, "Dolayısıyla ne mutlak gençlik ne de mutlak yaşlılık üzerinden bir siyaset kurgulamak doğru bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay başkanlığındaki Demokrat Parti (DP) heyetiyle bayramlaşan İYİ Parti Genel Sekreteri Paçacı, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın kendini çok iyi yetiştirmiş bir siyasetçi olduğunu söyledi. Uysal'ın hitabetinin çok iyi olduğu yorumunda bulunan Paçacı, "Meclis platformunda inanıyorum ki kendini ifade edebilme imkanı bulacaktır, kendini tanıtacaktır." dedi. Paçacı, DP'nin amblemi ve isminin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'yi uzun yıllar yöneten bir siyasi iradenin köküdür. Bunun kurumaması daha da yeşermesi lazım." diye konuştu. Küçükay da partilerin çok daha iyi olabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Sadece amblem ve isim değil, Demokrat Parti fikriyatı, DP ile başlayıp Adalet Partisi, Doğru-Yol ve Anavatan, bir dönem sizin de içinde olduğunuz, merkez sağ düşünce dediğimiz bu millete en yatkın, bu ülkeyi en fazla idare etmiş bir fikriyat, bir misyondur. Bulunduğumuz şartlarda ve dönemde halk tarafından değerlendirilmemiş olabilir ama gelecekte biz siyasetin geleceğin merkez sağ üzerine olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.