İyi Parti’yi Seçimlere Taşıyacak Kadro Şekillenecek

İyi Parti 2. Olağan Kurultayı, Meral Akşener karşısında bir son dakika sürprizi olmazsa genel başkanlık koltuğu için “tek aday” ile düzenlenecek. Kurultayda gözler partiyi gelecek seçim süreçlerinde yönetecek kadro seçimine çevrili olacak. Türkiye siyaset sahnesinde, merkez sağ siyaset çizgisinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) içerisinde tüzük değişikliği ve genel başkan değişimi sağlanamaması üzerine ortaya çıkmış olan İyi Parti, üçüncü yaşını yeni yönetim kadrosuyla karşılayacak. Kuruluş sürecinde MHP’de liderlik iddiasına sahip Koray Aydın ile Ümit Özdağ’ın geri plana çekilmeyi kabul etmesiyle Meral Akşener’in genel başkanlık koltuğuna oturduğu İyi Parti, 20 Eylül Pazar günü yapılacak kurultayında gelecek genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri süreçlerini yürütecek yönetimini oluşturacak. İyi Parti, 25 Ekim 2017’de kuruluşundan bugüne tüzük değişikliği gerekçesi de dahil olmak üzere gelecek Pazar günü beşinci kurultayını gerçekleştirmiş olacak. Kurultay, salgın nedeniyle açık hava koşullarında Anka Altınpark’ta yapılacak.

İyi Parti 2. Olağan Kurultayı, 1379 delegenin katılımıyla Corona virüsü salgını dikkate alınarak en az sayıda katılımcıyla yapılacak. Bu nedenle Akşener’in imzasıyla Ankara teamülleri uyarınca siyasi partilere davet yapılması yerine pandemi sürecini vurgulayan mektup gönderilecek. Ancak bugüne kadar İyi Parti’ye yönelik sert söylemlere imza atan MHP yönetimine mektup iletilmeyecek. İyi Parti’nin siyasette bir araya gelmeme yaklaşımında olduğu HDP’ye de mektup gitmeyecek. “Millet Bizi Çağırıyor” sloganıyla düzenlenecek İyi Parti 2. Olağan Kurultayı’ndan sonraki süreçte, seçim sandığı kurulacak olması nedeniyle partiye millet tarafından iktidar çağrısı yapıldığı iddiası vurgulanacak. Bu çerçevede Akşener’in de İyi Parti’nin iktidar iddiasını ortaya koyacak ve Türkiye’nin “güçlendirilmiş parlamenter demokrasi” için sistem değişikliğini yapacağı görüşünü anlatacağı bir konuşması söz konusu olacak. Corona virüsü salgını da Akşener’in konuşmasında yer alacak ve kurultay yapılması hukuki zorunluluğu gibi Corona virüsü ile yaşamayı öğrenmek gerektiğine işaret edilecek.

Parti yönetimi için Akşener’in “anahtar listesi” olması talebi var Meral Akşener’in liderliğiyle ilgili parti kulislerinde bir tartışma olmaması itibariyle genel başkanlık seçimi ise eğer son dakika sürprizi olarak bir aday çıkmazsa “tek aday”la gerçekleşecek. Akşener’in aday gösterilmesi için parti tüzüğü uyarınca 1/20 oranıyla 70 delege imzası yeterli oluyor. İyi Parti Genel Başkanlığı koltuğu için rekabet söz konusu değil iken parti yönetim organı Genel İdare Kurulu’nun (GİK) 50 üyesi içinse şimdiden çok sayıda aday başvurusu bulunuyor. Pandemi koşulları nedeniyle kurultay günü öncesinde genel merkezde GİK üyeliği adaylığı için başvuru kabul edilmesi devam ediyor. GİK üyeliği adaylığı başvurusu şartı “üst kurul delegesi olmaması şartıyla 70 delege imzası” olması. Kurultayda, çarşaf liste üzerinden GİK üyeleri seçimi yapılması söz konusu. Ancak İyi Parti içerisinde GİK seçimi için Akşener’in delegelere bir “anahtar liste” sunması beklentisi gündemde. Bunun 50 üye seçiminde delegelere yol gösterici olmasında yardımcı olabileceği çünkü çok sayıda aday bulunduğu vurgulanıyor. Bu anahtar listede Akşener’in 50 üyelik için 100 partiliye yer verilebileceği belirtiliyor.

Kurultayda ayrıca 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu’nun seçimi de yapılacak. İyi Parti’nin rap şarkısı yayında, sürpriz ise “İstanbul Sözleşmesi” Son olarak CHP, 37.Olağan Kurultayı için gençlere hitap etmek üzere rap şarkısı hazırlamıştı. Şimdi de İyi Parti kurultay öncesinde Youtube aracılığıyla "gençler neyi bekliyor?" içerikli bir rap şarkısını kamuoyuna sundu. “Benim sıram, benim zamanım” adlı şarkıda, Türkiye’nin kutuplaşması, gerilimli, düşmanca atmosferi ve bunun sosyal medyada da hakim olması eleştiriliyor. Zengin karşısında yoksulları ezmekte olan bir tablo olduğu vurgulanarak, mezun olduktan sonra iş bulamayan gençler işaret ediliyor. Şarkıyı iki genç müzisyen Nefer Attila ve Gamze Lüküslü seslendiriyor. Kurultayda, gençler özel bir etkinlikle ön plana çıkarılacak. İyi Parti’nin bir “iyilik hareketi olması” iddiasıyla partili gençler tarafından afetlerde ve acil durumlarda hizmet edilmesi amacıyla “İyi Arama Kurtarma Birimi” kamuoyuna tanıtılacak. Bu birimle siyaset yapılması değil gençlik enerjisini iyi amaçlar için kullanmanın vurgulanmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Kurultay gününde ise Türkiye’nin imzasını geri çekmesi konusunda radikal çevrelerce kampanya yürütülmekte olan “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili bir sürpriz etkinlik de söz konusu olacak. Kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla devletlerce sorumluluk alınmasını sağlayan İstanbul Sözleşmesi’ni her zaman destekleyen Meral Akşener’in böylece kadın haklarına desteğini yinelemesi bekleniyor. Böylece İyi Parti’nin de kadınlardan yana tavrını kamuoyuna göstereceği belirtiliyor. İyi Parti üçüncü yaşı için kurultay sonrasında hazırlık yapacak İyi Parti 2. Olağan Kurultayı’nı Pazar günü gerçekleştirdikten sonra ise 25 Ekim’de üçüncü yaş günü kutlaması için hazırlıklarını tamamlayacak. Siyasi parti temsilcilerine parti yıldönümü içinse davet yapılacak. Peki son üç yılda İyi Parti neler yaşadı? “İyiler hareketi” iddiasıyla 25 Ekim 2017’de kuruluşu sonrasında kurucuları arasındaki 5 milletvekiliyle hemen TBMM’de temsil hakkına kavuşmuş olan İyi Parti, 24 Haziran Genel Seçimleri’ne yaklaşıldığında ise seçim mevzuatı bakımından seçime girememe sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. İyi Parti, “Millet İttifakı” ortağı CHP’nin geçici süreliğine 15 milletvekili transferiyle TBMM’deki 20 milletvekiliyle parti grubu oluşturarak girdiği 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde ise yüzde 9,96 oy oranını yakaladı. Türkiye’deki yüzde 10 seçim barajı düşünüldüğünde ittifak durumu olmasaydı baraj altında kalma riskindeki İyi Parti, TBMM 27. Dönemi’nde 42 milletvekili sandalyesi elde etti.