İyileşen Hasta Yeniden Corona Virüsüne Yakalandı

Reuters haber ajansına konuşan araştırmacılardan Dr. Kai-Wang To, bunun aşının işe yaramayacağını göstermediğini söyledi; doğal yolla ve aşı yoluyla edinilen bağışıklığın birbirinden farklı olabileceğine dikkat çekti. Kai-Wang, “Aşıların ne kadar etkili olduğunu anlamak için deneylerin sonucunu beklemeliyiz” diye konuştu.

Bu kişinin daha önce yakalandığı Corona virüsünün farklı bir türüne yakalandığı ve ikinci kez yakalandığı hastalığı semptomsuz geçirdiği belirtildi.

33 yaşındaki Hong Konglu erkek hasta, yakalandığı Corona virüsünden tedavi sonucu kurtulmuş ve hastaneden Nisan ayında taburcu edilmişti. Ancak bu kişi Ağustos ayında İspanya’yı ziyaret etmesinin ardından İngiltere üzerinden Hong Kong’a döndükten sonra yeniden pozitif çıktı.

Bu bulgu dünyada 800 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsünün sürü bağışıklığına rağmen yayılmaya devam edebileceğini ortaya koyuyor.

Hong Kong Üniversitesi’nden araştırmacılar Corona virüsü konusunda sıra dışı bir gelişmeyi açıkladı. Buna göre ilk kez Corona virüsünden iyileşen birinin dört ay sonra yeniden hastalığa yakalandığı tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgın hastalık uzmanlarından Maria Van Kerkhove ise Hong Kong’daki vakadan hızlı şekilde sonuç çıkartılmaması gerektiğini kaydetti.

Çin’de de bazı kişilerin hastaneden taburcu edildikten sonra yeniden pozitif çıktıkları durumlar yaşanmıştı. Ancak bu vakaların tam iyileşmeden mi taburcu oldukları yoksa virüsün sistemlerinden tamamen temizlenmesinin ardından mı pozitif çıktıkları anlaşılamamıştı. Bazı uzmanlar bu kişilerin hastalığı tam atlamamış ve zaman içinde virüsün yeniden çoğalmasıyla hastalığın semptomlarını yeniden yaşamaya başlamış olabilecekleri görüşündeydi. Ancak Hong Kong vakasında ikinci kez virüse yakalandığı ilan edilen kişinin öncesinde hastalıktan tamamen kurtulduğu belirtiliyor.

Çin’de Corona virüsü tedavisi üstüne çalışan bir grupta yer alan uzmanlardan Wang Guiqiang, hastaneden taburcu olmasının ardından yeniden pozitif çıkan hastaların oranının yüzde 5-15 arasında olduğunu bildirmişti.

Uzmana göre bunun nedenlerinden biri virüsün hastanın ciğerlerinde hala bulunması, ancak solunum sisteminin üst kısmından alınan parçalarda virüse rastlanmamış olabileceği. Diğer bir neden de testlerin hassasiyet oranının düşük olması, ya da bağışıklığı zayıf kişilerde testlerin ısrarla pozitif çıkması olabilir.

İngiliz Wellcome Sanger Enstitüsü tarafından yürütülen COVID-19 Gen Dizilimi Projesi uzman ve danışmanlarından Jeffrey Barrett ise tek bir vaka üzerinden güçlü çıkarımlara varmamak gerektiğini söyledi.

Barrett, küresel düzeyde enfeksiyon rakamlarına bakıldığında tek bir vakada böyle bir durum tespit edilmiş olmasının nadir olmasına rağmen şaşırtıcı olmadığını söyledi.

