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İyileşen sekiz Covid hastasından biri 140 gün içinde ölüyor

18.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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İyileşen sekiz Covid hastasından biri 140 gün içinde ölüyor

Covid’i ağır geçirip iyileşen her üç kişiden birinin kalp, diyabet, karaciğer ve böbrek şikayetleri nedeniyle beş ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Yapılan yeni bir araştırma virüsün uzun vadedeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi ve sekiz kişiden birinin tanıdan itibaren beş ay içinde hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Leicester Üniversitesi ile İngilitere’de Ulusal İstatistik Ofisi tarafından gerçekleştirilen araştırma, ilk dalgada hastaneye kaldırılan 47.780 kişinin %29.4’ünün 140 gün içinde tekrar hastaneye kaldırıldığını ve bunların %12.3’ünün hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı. Araştırma ayrıca Covid’e yakalanıp hastaneye yeniden yatanların hayatını kaybetme olasılığının diğer koşullara kıyasla üç buçuk kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Henüz verileri hakemler tarafından doğrulanmamış ve bu nedenle yayınladığı sonuçların kesin olarak doğru kabul edilmemesi gereken çalışma, aynı zamanda Covid geçiren kişilerin taburcu edilmesinden sonrasını inceleyen en kapsamlı çalışma olarak nitelendiriliyor.

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Araştırmanın yürütücüsü ve aynı zamanda Leicester Üniversitesi’nde diyabet ve damar sağlığı profesörü Kamlesh Khunti, Telegraph’a yaptığı açıklamada “Görünen o ki, insanlar evine dönüyor, uzun vadeli etkiler alıyor, hastaneye geri dönüyor ve ölüyor. Yaklaşık %30 oranında hastaneye tekrar yatış görüyoruz ve bu çok büyük bir rakam. Sayılar çok büyük” dedi.

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Khunti’ye göre çalışmanın bulguları Covid tedavisi sonrası hastaneden taburcu edilenlerin sağlık durumunun izlenmesini gerektirdiğini de ortaya çıkardı.

Profesör Khunti ayrıca “Covid’in insülin üreten ve Tip 1 diyabetle ilişkilendirilen beta hücrelerini yok edip etmediğini, Tip 2 diyabet geliştirip geliştirmediğini bilmiyoruz; ancak şaşırtıcı şekilde bir sürü yeni diyabet teşhisi görüyoruz” dedi.

University College London’da klinik operasyonel araştırma birimi direktörü Christina Pagel, çalışma ile ilgili bir tweet atarak “Bu çok önemli bir araştırma. Covid, ölümden çok daha fazlası. Covid, hastaneye kaldırıldıktan sonra önemli ve uzun vadeli bir hastalık yükü oluşturuyor” dedi.

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