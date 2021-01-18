İyileşen sekiz Covid hastasından biri 140 gün içinde ölüyor

Yapılan yeni bir araştırma virüsün uzun vadedeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi ve sekiz kişiden birinin tanıdan itibaren beş ay içinde hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Leicester Üniversitesi ile İngilitere’de Ulusal İstatistik Ofisi tarafından gerçekleştirilen araştırma, ilk dalgada hastaneye kaldırılan 47.780 kişinin %29.4’ünün 140 gün içinde tekrar hastaneye kaldırıldığını ve bunların %12.3’ünün hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı. Araştırma ayrıca Covid’e yakalanıp hastaneye yeniden yatanların hayatını kaybetme olasılığının diğer koşullara kıyasla üç buçuk kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Henüz verileri hakemler tarafından doğrulanmamış ve bu nedenle yayınladığı sonuçların kesin olarak doğru kabul edilmemesi gereken çalışma, aynı zamanda Covid geçiren kişilerin taburcu edilmesinden sonrasını inceleyen en kapsamlı çalışma olarak nitelendiriliyor.

Araştırmanın yürütücüsü ve aynı zamanda Leicester Üniversitesi’nde diyabet ve damar sağlığı profesörü Kamlesh Khunti, Telegraph’a yaptığı açıklamada “Görünen o ki, insanlar evine dönüyor, uzun vadeli etkiler alıyor, hastaneye geri dönüyor ve ölüyor. Yaklaşık %30 oranında hastaneye tekrar yatış görüyoruz ve bu çok büyük bir rakam. Sayılar çok büyük” dedi.