İyileştikten Sonra Tekrar Pozitif Çıkan Vakalar Mercek Altında

Reuters haber ajansının sorularına yazılı bir açıklamaya yanıt veren WHO yetkilileriyse Güney Kore’den gelen bu bilgiden haberdar olduklarını söyledi ve “Sağlık uzmanlarımızla yakın temas içindeyiz ve bahsi geçen bu vakalarla ilgili daha fazla bilgi almak için birlikte çok sıkı çalışıyoruz. Virüs taşıdığından şüphelenilen hastalardan numune alınırken prosedürlerin düzgün bir şekilde yerine getirilmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.

Kore Hastalık Kontrolu ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong Eun-kyeong konuyla ilgili olarak düzenlediği toplantıda söz konusu kişilerin yeniden hastalandıklarını değil, virüsün yeniden harekete geçtiğini düşündüklerine dikkat çekti.

Güney Koreli yetkililer 10 Nisan, Cuma günü yaptıkları açıklamada virüsü atlattığı düşünülen ve hastaneden çıkarılmaya hazırlanan 91 iyileşmiş hastanın test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından ikinci kez tekrar pozitif çıktığını belirtmişlerdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) Cumartesi günü yapılan açıklamada, Corona virüsü test sonuçları tedavinin ardından negatif çıkan iyileşmiş hastaların testlerinde ikinci kez pozitif sonucu çıkmasıyla ilgili Güney Kore’den gelen raporların mercek altına aldığı aktarıldı.

WHO’nun düzenlediği prosedürlere göre Corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören bir hasta en az 24 saat arayla yapılan iki testin sonucu da negatif çıktığında hastaneden çıkarılabiliyor.

Güney Koreli yetkililer karşılaştıkları durumun nedenini henüz bilmediklerini, gerekli araştırmaların hala devam ettiğini belirtiyor.

WHO’dan yapılan açıklamada da “COVID-19 yeni bir hastalık olduğundan virüsün profiliyle ilgili bir kanıya varabilmek için daha fazla epidemiyolojik veri toplamamız gerekiyor” denildi.

