'İyiliği yaşasın' diyerek organlarını bağışladılar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'da beyin damarlarında tıkanma sonucu beyin ölümü gerçekleşen İlhami Güler'in (57) karaciğeri, nakil bekleyen bir hastaya umut oldu. Güler'in eşi Asiye Güler eşinin iyiliksever biri olduğunu belirtti ve "Bu iyiliğinin devam etmesini, yaşamasını istedim. İnşallah iyi insanlara örnek olur" dedi. Evli ve 3 çocuk babası SGK Suşehri Merkez Müdürü İlhami Güler, bir hafta önce beyin damarının tıkanması sonucu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastanenin yoğun bakım ünitesine alınan Güler'in, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlamaya karar verdi. Hastanede yapılan tetkiklerde ise sadece karaciğerinin organ nakline uygun olduğu belirlendi. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’nin yönlendirmesiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinden gelen Doktor Öğretim Üyesi Nurhak Aksungur'un yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından Güler'in karaciğeri alınarak Erzurum'a götürüldü. 'SEVİNCE ORTAK OLMAK İSTEDİK' İlhami Güler'in oğlu Muhammet Güler, organ bağışına dikkat çekerek, "Babamın dün öğlen itibariyle beyin ölümü gerçekleşti. Biz de organlarını bağışlamak istedik. Biz burada üzülürken başka bir ailenin sevinci olmak istedik. İnşallah bu durumda olan insanlar zor durumda olan hastalara yardımcı olurlar" dedi. Binlerce hastanın organ bağışı beklediğini ve zor durumda olduğunu ifade eden Güler, kendisinin de 2011 yılında organlarını bağışladığını söyledi. İlhami Güler'in eşi Asiye Güler ise kocasının, merhametli, iyiliksever bir insan olduğunu dile getirerek, "Bu iyiliğinin devam etmesini, yaşamasını istedim ve o yüzden hayrına vesile olsun dedim. İnşallah iyi insanlara örnek olur" diye konuştu. İlhami Güler'in cenazesinin memleketi Erzincan'da toprağa verileceği öğrenildi.

