İyilik Derneği, Afrika’nın derdine süt keçileri ile koşuyor

Afrika’da yardım kolisi dağıtmak yerine kalıcı geçim kaynakları oluşturmak için harekete geçen İyilik Derneği, Nijer ve Burkina Faso’daki yoksul ailelere süt keçileri dağıtmaya başladı.

Uzun zamandır açlık, kuraklık ve iç savaşlarla mücadele etmeye çalışan Afrika kıtasında sürdürülebilir projelere hız veren İyilik Derneği, Afrikalı ailelere süt keçisi hediye ediyor. Afrika’da yoksulluğa karşı istihdam alanı oluşturmak isteyen dernek, kıtanın en fakir ülkeleri arasında bulunan Nijer ve Burkina Faso’daki yoksul ailelere dağıtmak üzere süt keçisi projesini hayata geçirdi. İyilik Derneği, süt keçisi yetiştirip geçimini bu yolla sağlamak isteyen Afrikalı ailelere 3 adet süt keçisi veriyor.

Afrika için 1 süt keçisi 400 TL

Sürdürülebilir bir istihdam alanı olan hayvancılığın Afrika’daki gelişimine katkı yapmak isteyen dernek, çok sayıda yardım gönüllüsünün süt keçisi bağışını ailelere ulaştırıyor. Kampanyaya katılmak isteyen yardımseverler, 400 TL bağışta bulunarak Afrikalı aileler için bir geçim kapısı kurulmasına katkı verebiliyor.