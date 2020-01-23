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İyilik Derneğinden İdlib'e insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

İyilik Derneğinden İdlib'e insani yardım

İyilik Derneği tarafından, Suriye'nin İdlib kentinden kaçarak Türkiye sınırı yakınına yerleşen 1100 aileye yardım malzemesi gönderildi.

İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer, yazılı açıklamasında, zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilerin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Hayırseverlerin katkısıyla ailelere desteklerinin sürdüğünü belirten Koçer, "Suriye'de kış şartlarında çadırlarda yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarının yanında olmaya gayret ediyoruz. Saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın alanlara göç eden 8 kamptaki 1100 aileye 1200 gıda kolisi, 1943 battaniye, 4 bin 183 ayakkabı, 21 bin kıyafet ve temizlik ürünü teslim dağıttık." ifadesini kullandı.

Koçer, yardımların devam edeceğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib İyilikder yardım

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