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İyilik Derneği’nden Sudan çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:09 | Son Güncelleme

İyilik Derneği’nin, Sudan’da Ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için başlattığı kampanya devam ediyor.İyilik Derneği tarafından yapılan açıklamada sel felaketinden etkilenen Sudan halkına yönelik kampanyanın sürdüğü belirtilerek hayırseverlerin kampanyaya destek verebileceği vurgulandı.

İyilik Derneği’nden Sudan çağrısı

İyilik Derneği’nin, Sudan’da Ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından yaraların sarılması için başlattığı kampanya devam ediyor.

İyilik Derneği tarafından yapılan açıklamada sel felaketinden etkilenen Sudan halkına yönelik kampanyanın sürdüğü belirtilerek hayırseverlerin kampanyaya destek verebileceği vurgulandı. Açıklamada selin ardından Sudanlıların halen çadırlarda ve çok zor şartlarda yaşadığı ve kendilerine uzanacak yardım elini beklediği söylenerek bağışlar neticesinde ekiplerin bizzat bölgeye giderek yardımları mağdur olan ailelere ulaştıracakları ifade edildi.
Sudan’da Ağustos ayında etkisini gösteren şiddetli yağışlar sel felaketine yol açmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Sel felaketinin en çok zarar verdiği bölge Beyaz Nil eyaleti olurken, ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin selden etkilendiği kaydedilmişti.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre ise sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilenirken, 32 bin 851 bina yıkılmış ve 16 bin 284 binada hasar oluşmuştu. Ülke ayrıca sel sonrası salgın hastalıklarla da mücadele ediyor.
Kızılay’ın öncülüğünde birçok yardım kuruluşu 8 Eylül’de, selde evleri yıkılan ya da büyük hasar gören ailelere gıda paketi dağıtmıştı.

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