İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz inananlara Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği hedef, 'İyilik ve takvada yarışın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.' hedefidir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İyilik Ekseninde Aile Forumu" ve "Ailemde İyilik Var" kısa film ve fotoğraf yarışması ödül töreni, Devlet Arşivleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, müminler için hayatın iyilik yolculuğu, insanın da bu dünyaya inanmak ve iyi işler yapmak için gelen yolcu olduğunu söyledi.

Dünya ve ahirette hayatın özünün iyilik olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Hem vahyin kitabı hem de kainat kitabı insana iyiliği öğretir, onu her zaman ve mekanda iyilik ve merhamete davet eder. İyilik, İslam'ın en temel kavramlarındandır. İyi işler yapmak manasına gelen 'salih amel' ifadesi, Kur'an'da Allah'a ve ahirete imandan sonra zikredilir ve nihayetinde, iyilik yapanlar korku ve hüzünden uzak olarak kurtuluşa ermekle müjdelenir. Biz inananlara Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği hedef, 'İyilik ve takvada yarışın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.' hedefidir. İyiliği emir, kötülükten nehiy düsturunun, müminin hayat felsefesi olmasını esas alan bu medeniyet, iyiliği yeryüzünü kuşatacak kadar büyüterek kötülüğe yer bırakmamayı hedeflemektedir. Kötülük karanlık gibi arızidir. Onu yok etmek için iyilik ışığını yakmak yeterlidir. Onun için karanlıktan çıkamayana bir mum olabilmektir iyilik. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her yıl tüm dünyada iyilik yolunda çalışan insanlara ödül veriyoruz."