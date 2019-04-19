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’İyilik Hareketi’ büyümeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:00 | Son Güncelleme

Sokakta rastladığı simitçinin tüm simitlerini alarak bir anda sosyal medyanın gündemine oturan işadamı İbrahim Yılmaz, “iyilik hareketi” ni tüm Türkiye’ye yaymayı planlıyor.

Sokakta rastladığı simitçinin tüm simitlerini alarak bir anda sosyal medyanın gündemine oturan işadamı İbrahim Yılmaz, “iyilik hareketi” ni tüm Türkiye’ye yaymayı planlıyor. Bu hareket ile iyilik adı altında her gün toplumda yanıbaşımızda olan bir şeyleri farketmeyi dolayısıyla farkındalığı artırmak peşinde.
Hareket, ilk cıkıldıgı anda “Tum canlılara herkes bir iyilik yapacak” gorusuyle sokak hayvanlarından komsusuna kadar bilinen ama yapılmayan iyiligi yapmak dusuncesinin oncusu oldu. Sokaktan bir simit almaktan bir patik almaya kadar seyyar satıcının sattıgı balondan, bakkal Ali amcadan sakız almaya kadar gorusu hep ”Kucuk de olsa bir adım at“ dusuncesiyle yon buldu. Komsunun cocugunun ayakkabısı yırtıksa ,”Ona bir ayakkabı al “Alt komsunun yemegi yoksa, “Ona bir tas yemek gotur”.vapura biniyorsan “Martılara bir simit al” mahallenin kedileri icin “Kedi maması al “Gittigin yerlerde kopeklere “Bir kap su koymayı unutma”. Gormedigimiz herseyi “Bugun bir iyilik yap “ diyerek bir domino etkisi oluşturmayı planlıyor.

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