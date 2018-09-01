HABER

İyilik köprüsü kurmak için 1830 kilometre koşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

İZMİRLİ Rıza Martaş, farkındalık yaratmak amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla, Van'dan başlattığı koşusunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de tamamlayacak.

İyilik köprüsü kurmak için 1830 kilometre koşacak

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- İZMİRLİ Rıza Martaş, farkındalık yaratmak amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla, Van'dan başlattığı koşusunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de tamamlayacak. Koşu için özellikle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü tercih ettiğini belirten Martaş, "Türkiye'nin doğusundan en batısına kadar bir iyilik köprüsü kurup iyilik peşinden koşacam" diye konuştu.
Adım Adım Platformu'yla farkındalık yaratabilmek amacıyla çeşitli maraton koşularına katılan İzmirli Rıza Martaş, Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar bir iyilik köprüsü kurmak için koşusunu 1 Eylül Dünya Barış Günün'de Van'dan başlattı. Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, iyillik köprüsü kurmak ve bu amaçla kurulan sivil toplum kuruluşları adına farkındalık yaratmak için Van'dan başlattığı 1830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak.
AMACIM İYİLİK PEŞİNDEN KOŞMAK
'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla, Adım Adım oluşumunda yer alan 76 STK için koşacağını belirten Martaş, amacının iyilik peşinden koşmak olduğunu söyledi. Martaş, "Van'dan başlıyorum. Amacım iyilik peşinden koşmak. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Amacımda koşuyu böyle güzel bir günde başlamaktı. Koşumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de bitireceğim. Ülkemizin şuanda barışa, kenetlenmeye ihtiyacı var. O yüzden 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü tercih ettim. Ben İzmir'de yaşıyorum. Ülkenin en doğusu da Van. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar bir iyilik köprüsü kurup iyilik peşinden koşacağım" dedi.
KOŞU VAN KALESİ'NDEN BAŞLADI
Martaş koşusuna Van'ın önemli turizm yerlerinden biri olan Van Kalesi'nden başladı. Van'daki bazı sivil toplum örgütleri de Martaş'ı uğurlamaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında, Van Höyüğü’nde ki kazı alanına da giden Martaş ve beraberindekiler, burada çalışma yürüten kazı ekibiyle fotoğraf çektirdikten sonra koşusunun startını verdi.

FOTOĞRAFLI

İyilik köprüsü kurmak için 1830 kilometre koşacakİyilik köprüsü kurmak için 1830 kilometre koşacakİyilik köprüsü kurmak için 1830 kilometre koşacakİyilik köprüsü kurmak için 1830 kilometre koşacak

PARTNERKuzen paniğiKuzen paniği
Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadıÇanakkale Boğazı'nda balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Putin'le görüştüAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Putin'le görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

İlginizi Çekebilir

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Kenan Sofuoğlu için seferber oldular

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

Polisten HDP'li vekile: Seni tanımıyorum

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

Teslim olan teröristten kan donduran itiraf

Teslim olan teröristten kan donduran itiraf

‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.