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İyilik köprüsü kurmak için 1830 kilometre koşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

İZMİRLİ Rıza Martaş, farkındalık yaratmak amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla, Van'dan başlattığı koşusunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de tamamlayacak.

Gülay KUYUCU - Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- İZMİRLİ Rıza Martaş, farkındalık yaratmak amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla, Van'dan başlattığı koşusunu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de tamamlayacak. Koşu için özellikle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü tercih ettiğini belirten Martaş, "Türkiye'nin doğusundan en batısına kadar bir iyilik köprüsü kurup iyilik peşinden koşacam" diye konuştu.

Adım Adım Platformu'yla farkındalık yaratabilmek amacıyla çeşitli maraton koşularına katılan İzmirli Rıza Martaş, Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar bir iyilik köprüsü kurmak için koşusunu 1 Eylül Dünya Barış Günün'de Van'dan başlattı. Martaş, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, iyillik köprüsü kurmak ve bu amaçla kurulan sivil toplum kuruluşları adına farkındalık yaratmak için Van'dan başlattığı 1830 kilometrelik yolu, 13 kent ile 56 beldeyi geçerek iki ayda tamamlayacak.

AMACIM İYİLİK PEŞİNDEN KOŞMAK

'İyilik Peşinde Koş' sloganıyla, Adım Adım oluşumunda yer alan 76 STK için koşacağını belirten Martaş, amacının iyilik peşinden koşmak olduğunu söyledi. Martaş, "Van'dan başlıyorum. Amacım iyilik peşinden koşmak. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Amacımda koşuyu böyle güzel bir günde başlamaktı. Koşumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de bitireceğim. Ülkemizin şuanda barışa, kenetlenmeye ihtiyacı var. O yüzden 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü tercih ettim. Ben İzmir'de yaşıyorum. Ülkenin en doğusu da Van. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar bir iyilik köprüsü kurup iyilik peşinden koşacağım" dedi.

KOŞU VAN KALESİ'NDEN BAŞLADI

Martaş koşusuna Van'ın önemli turizm yerlerinden biri olan Van Kalesi'nden başladı. Van'daki bazı sivil toplum örgütleri de Martaş'ı uğurlamaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında, Van Höyüğü’nde ki kazı alanına da giden Martaş ve beraberindekiler, burada çalışma yürüten kazı ekibiyle fotoğraf çektirdikten sonra koşusunun startını verdi.

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