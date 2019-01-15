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"İyilik lisesi" ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:22 | Son Güncelleme

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İHL öğrencileri ve öğretmenleri, yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Velilerin de destek verdiği "iyilik" faaliyetleri kapsamında, öğretmen ve velilerce örülen atkı ve bereler Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki köy okullarındaki öğrencilere gönderiliyor, ihtiyaç sahiplerine giysi, kırtasiye, yemek dağıtılıyor, yaşlılar ziyaret ediliyor

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Özdilek Cevdet Aynur Mayruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Okulun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü, yaklaşık 2 yıl önce Türkçe öğretmeni Şule Ertürk öncülüğünde ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye başladı.

Projeye, zamanla öğrenci ve velilerin de dahil olmasıyla toplanan yardım paralarıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gemlik Belediyesince belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım edilmeye başlandı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl 120 aileye gıda, erzak, kırtasiye, bayramlık gibi ayni yardımda bulunulurken, ilçede yalnız olan yaşlılar da ziyaret ediliyor.

Ayrıca öğrenci, öğretmen ve velilerce örülen atkı ve bereler de çeşitli kentlerdeki köy okullarında eğitim gören öğrencilere gönderiliyor.

Öğretmen Şule Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının insanlara yardımlaşmanın önemini anlatmak olduğunu söyledi.

Geçen eğitim-öğretim döneminde 120 aileye ulaştıklarını, bu dönemde de 200 ailenin yanında olmayı hedeflediklerini dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

"Bu iyilik projelerini öğretmenlerimizle yaparken öğrenciler ve veliler de bu işe dahil oldu. Her kesimden güzel destekler alıyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Bu işi yaparken yorgunluğumu hissetmiyorum. Özellikle öğretmen arkadaşlarımın attıkları her adım öğrencilerin hayatında büyük izler bırakacak. Hepimiz bu tür adımları fazlasıyla atalım bence."

- "Yıllık 30 bin liralık bütçemiz var"

Okul müdürü Muharrem Nazlı da 4 yıl önce açılan bir okul olmalarına rağmen akademik ve sosyal faaliyetlerde başarılı olduklarını dile getirdi.

Nazlı, Türkçe öğretmeni Şule Ertürk öncülüğünde başlayan proje kapsamında ilçede ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başlattığımız yardım projelerine velilerimizden de ciddi destek geldi. Tüm faaliyetlerimizi şeffaf olarak yürütüyoruz. Yaptıklarımızı kayıt altında tutuyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin desteğiyle yıllık 30 bin liralık bütçemiz oluştu. Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gemlik Belediyesi ile organize şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarda bulunuyoruz."

- "Yardım etmek güzel bir duygu"

Öğrencilerden Gülsüm Sevde Çakır gönüllü olarak bu işi yaptığını belirterek, "İnsanları mutlu etmek, bizi de mutlu ediyor. Yardımlaşmak çok güzel." dedi.

Öğrencilerden Eslem Öztürk de ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere okulda yardım paketleri hazırladıklarını dile getirerek, "Yardım etmek çok güzel bir duygu. Çevremizdeki herkese de yardımlaşmanın önemini anlatıyoruz." diye konuştu.

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