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İyilik ne zaman final yapacak, tarih geri mi çekildi? İyilik dizisi için final çanları çaldı!

13.01.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyilik dizisi Fox TV'nin beğenilen yapımları arasında yerini aldı. İki sezondur yayın hayatına devam eden dizide son dönemde reyting sıkıntısı yaşanıyordu. Kullanıcılar İyilik dizisinin bitmesinden endişe etmeye başladı. Hatice Şendil ve İsmail Demirci'nin başrollerinde olduğu dizi ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Peki İyilik dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

İyilik ne zaman final yapacak, tarih geri mi çekildi? İyilik dizisi için final çanları çaldı!

İyilik dizisi final tarihi ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Fox TV'de Cuma akşamları yeni bölümleriyle yayınlanan dizide sona gelindi. İlk başlarda oldukça sevilen İyilik dizisi, son dönemde reyting savaşı veriyordu. Peki İyilik dizisi bitiyor mu, ne zaman final yapacak? Final tarihi geri mi çekildi? İşte merak edilen konular...

İYİLİK DİZİSİ BİTİYOR MU?

Hatic eŞendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in başrollerinde oynadığı İyilik dizisi final yapıyor. Fox TV'de iddialı bir şekilde sezona başlayan dizi reyting savaşlarında yenilgiye uğradı.

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MED Yapım imzası ile ekranlarda iki sezondur yer alan İyilik dizisi final bölümü çekimlerini tamamladı.

FİNAL ERKENE Mİ ÇEKİLDİ?

İlk 30. bölümünde final yapacağı açıklanan İyilik dizisi finali erkene çekildi. Bu akşam 26. bölümü ile ekranlarda olacak olan İyilik dizisi final bölümü 27. bölüm olarak değiştirildi.

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Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey'in başrollerinde oynadığıı İyilik dizisi önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 27. bölümü ile izleyiciye veda edecek.

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