"İyilik Ödülleri" törenle sahiplerine verildi

İSTANBUL (AA) - İnsanlık dergisi tarafından düzenlenen 2019 "İyilik Ödülleri" sahiplerine verildi.

İnsanlık dergisinin "İyi ki iyilik var" temasıyla düzenlediği "İyilik Ödülleri" töreni Yenibosna'daki bir otelde gerçekleştirildi.

İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, törende, yazar Kemal Sayar'ın önerisiyle sadece iyilik haberleri yayınlayan bir dergi çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.

Tamamen gönüllü bir ekipten oluşan dergide birçok meslek grubundan insanın yer aldığını belirten Doğru, "Bu iyilik grubunun içinde vali, belediye başkanı, sanatçı, hukukçu, öğretmen var. Hiç kimse bir ücret almadan gönüllük esasına göre İnsanlık dergisini çıkarıyor. Dergimizde sadece iyilik haberleri var. Sadece tebessüm ettiren haberler var. Çalışmalarımızı sosyal medya platformlarında da geniş şekilde yayıyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının iyiliği arttırmak suretiyle karanlığı azaltmak olduğunu söyleyen Doğru, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki biz iyiliği yaydıkça karanlık, kötülük azalacak, yok olacak. Bu kulvarda elimizden geldikçe ve imkanlar dahilinde insanlık adına yapılan tüm farkındalıkları dergimiz çatısı altında paylaşmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda da bu etkinliği düzenledik amacımız bu iyilik hareketini daha genişletmek ve daha çok insana duyurmaktır. 30 farklı kategoride 30 kişiye alanlarına göre ödüller verildi. Bu geceyi düzenlemek kolay olmadı. En az 4 ayımızı aldı.