"İyilik Ödülleri" törenle sahiplerine verildi

İSTANBUL (AA) - İnsanlık dergisi tarafından düzenlenen 2019 "İyilik Ödülleri" sahiplerine verildi.
İnsanlık dergisinin "İyi ki iyilik var" temasıyla düzenlediği "İyilik Ödülleri" töreni Yenibosna'daki bir otelde gerçekleştirildi.
İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru, törende, yazar Kemal Sayar'ın önerisiyle sadece iyilik haberleri yayınlayan bir dergi çıkarmaya karar verdiklerini söyledi.
Tamamen gönüllü bir ekipten oluşan dergide birçok meslek grubundan insanın yer aldığını belirten Doğru, "Bu iyilik grubunun içinde vali, belediye başkanı, sanatçı, hukukçu, öğretmen var. Hiç kimse bir ücret almadan gönüllük esasına göre İnsanlık dergisini çıkarıyor. Dergimizde sadece iyilik haberleri var. Sadece tebessüm ettiren haberler var. Çalışmalarımızı sosyal medya platformlarında da geniş şekilde yayıyoruz." diye konuştu.
Amaçlarının iyiliği arttırmak suretiyle karanlığı azaltmak olduğunu söyleyen Doğru, şöyle konuştu:
"İnanıyoruz ki biz iyiliği yaydıkça karanlık, kötülük azalacak, yok olacak. Bu kulvarda elimizden geldikçe ve imkanlar dahilinde insanlık adına yapılan tüm farkındalıkları dergimiz çatısı altında paylaşmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda da bu etkinliği düzenledik amacımız bu iyilik hareketini daha genişletmek ve daha çok insana duyurmaktır. 30 farklı kategoride 30 kişiye alanlarına göre ödüller verildi. Bu geceyi düzenlemek kolay olmadı. En az 4 ayımızı aldı.
Türkiye'de ilk defa ödülleri sahiplerine bedensel engelli çocuklarımız takdim edecek. Bu törende ayrıca bir ilke imza atacağız. Türkiye'deki tüm öğrencilere mesaj attık ve bize hayallerinizi yazın dedik. Öğrencilerimizin hayallerini balonların içine koyduk. Etkinlikten sonra bu balonları patlatacak ve çocuklarımızın hayallerini öğreneceğiz. Bu hayalleri gerçekleştirmeye çalışacağız."
- Ödülleri down sendromlu öğrenciler verdi
Etkinlikte, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, şarkıcı Haluk Levent, gazeteci-yazar Turan Kışlakçı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok'un yanı sıra birçok gazeteci, yazar, televizyon sunucusu ve politikacıya "İyi ki iyilik" var" ödülleri verildi.
Ödülleri sahiplerine Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezinin öğrencileri ile Tebessüm Kahvesinin down sendromlu çalışanları takdim etti.
Ödül alan isimler de törende kısa birer konuşma yaptı.
Programda ayrıca şarkıcı Ebru Yaman konser verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum