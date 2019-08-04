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İyilik Sağlık Derneğinden Çad'a yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Sağlık ekibi, TİKA’nın desteği ile Çad'daki mülteci kampında sağlık hizmetini sunmak için Encemine'ye gitti

İSTANBUL (AA) - İyilik Sağlık Derneği (İSD) üyesi bir grup, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle çeşitli sağlık yardımlarında bulunmak üzere Çad'ın başkenti Encemine'ye hareket etti.

Dernek üyesi 3 doktor ve 1 eczacıdan oluşan grup, Encemine'ye gitmek üzere İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne geldi. Ekiptekiler, uçakta beraberinde götürecekleri başta ilaç ve bebek maması olmak üzere diğer sağlık malzemelerinin ve biletlerinin işlemlerini gerçekleştirdi.

AA muhabirine açıklama yapan İSD Genel Başkan Yardımcısı Dr. Muhammet Atak, uzun zamandan bu yana gönüllülerden oluşan ekiplerle Afrika'ya başta sağlık olmak üzere çeşitli yardım çalışmaları için gittiklerini anlattı.

Atak, bu kez TİKA ve Türk Hava Yollarının desteğiyle Encemine'ye geçip oradan da Orta Afrika'da çıkan iç savaştan kaçarak dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Çad'a sığınan Müslümanların barındığı Gaoui mülteci kampını ziyaret edeceklerini belirterek, "Bir hafta boyunca oradaki insanlara birinci basamak sağlık taraması yapacağız. İlaçlarımız, mamalarımız, gıda ve bir takım hediyelerimiz var. Bunlarla birlikte oradaki kardeşlerimizin yanına gideceğiz. Oradaki kardeşlerimizin bayram arifesinde dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya çalışacağız inşallah." diye konuştu

İnşaatını üstlendikleri bir yetimhanedeki dersliklerin işlerini de takip edeceklerini dile getiren Atak, "Biz oradayken bir yandan da oranın inşaatını takip edeceğiz. Ayrıca kendimizin, ailelerimizin kurbanlarını da o yetimhanede kestireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından ekip THY'nin TK 0590 sefer sayılı uçağıyla Çad'a hareket etti.

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İyilik Sağlık Derneği

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