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İyilik yapmak isterken alevlerin arasında kaldı

07.03.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Bursa’da çevredeki çöpleri toplayan vatandaş, yakmak isterken alevlerin arasında kaldı.

Bursa’da çevredeki çöpleri toplayan vatandaş, yakmak isterken alevlerin arasında kaldı. Yüzü ve kolları yanan Erdal Y., Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mardin’den İnegöl’deki bir fabrikaya malzeme getiren Erdal Y., tırın yükünü boşalttıktan sonra çevredeki çöpleri bir araya topladı. Çevreyi temizleyen Erdal Y. daha sonra topladığı çöpleri yakmak istedi. Ateşin aniden harlaması sonucu Erdal Y. yüzünden ve elinden ciddi derecede yandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan Erdal Y., burada yapılan tedavinin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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