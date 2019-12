İYİLİKDER Genel Başkanı Koçer: "Silah gönderenlere karşı biz yardım götürdük"

KAYSERİ (AA) - İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) Genel Başkanı Ahmet Turan Koçer, bazı ülkelerin on binlerce ton silah gönderdiği coğrafyalara, Türkiye'nin on binlerce tır yardım malzemesi ulaştırdığını söyledi.

Türkiye'nin yüzyıllar boyunca mazlumlar ve mahrumların ilk dönüp baktıkları yer olduğunu vurgulayan Koçer, şöyle devam etti:

"Türkiye, milletimizin yardımseverlik, hayırseverlik, bütün insanlığa karşı taşıdıkları kardeşlik duygularından süzülen yardımlarını dünyanın mazlum ve mahrum coğrafyalarına ulaştırıyor. Bugün bildiğim kadarıyla 150 civarında ülkede, gerek resmi organizasyonlar gerek sivil toplum kuruluşları gerek kişisel organizasyonlar eliyle doğrudan yardım ulaştıran, dünyanın her tarafında rastladığımız kardeşlerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız ve kamu kurumlarımız var. Şükür ki devletimizin politikaları da bizim bu çabalarımızı destekliyor. Biz de Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu gibi oralara bu milletin sevgisi, selamıyla birlikte yardımlarını ulaştırıyoruz. Onlarla onurlu yaşamı paylaşmak istiyoruz. Kendimiz için istediğimizi onlar için de istiyoruz."

Koçer, Türkiye'nin, bütün dünyanın kaynaklarını sömüren ve belli amaçlarla yardım organizasyonu yapan ülkelerden daha bereketli ve büyük yardımlar yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi eleştirenlerin karşısında, dua eden milyonlar, hatta milyarlara varan nüfus var. Dünyanın her tarafında, Türkiye'nin ayağı taşa değse yüreği pır pır çarpan insanlar var. Oralara on binlerce ton silah gönderenlere karşı biz on binlerce tır yardım götürdük, kardeşlik, selam, huzur götürdük. Hatırlarını sorduk, hiç olmazsa 'biz varız, yanınızdayız' dedik. 'Zalimler olsa bile mücadele edin, ayakta durun' dedik."