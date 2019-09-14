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"İyilikleri çoğaltmaya ihtiyacımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

"Ruha dokunan öyküler eşliğinde bir sohbet" mottosuyla düzenlenen İyilik Hikayeleri'nin 7'inci programının konuğu şair Nurullah Genç oldu - Nurullah Genç: - "Dünyada gittikçe kötülük yaygınlaşıyor. İnsanlık büyük merhaleler kat ediyor ama insanlığın içinde olduğu kötülük sürekli artıyor. Onun için iyilikleri çoğaltmaya ihtiyacımız var"

İSTANBUL (AA) - "Ruha dokunan öyküler eşliğinde bir sohbet" mottosuyla düzenlenen İyilik Hikayeleri'nin 7'inci programının konuğu şair Nurullah Genç oldu.

Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Ersin Karaca moderatörlüğünde Üsküdar Abbara Kahve'de gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Genç, insanlığın çoğaltması gereken kavramın iyilik olduğuna dikkati çekerek, "Dünyada gittikçe kötülük yaygınlaşıyor. İnsanlık büyük merhaleler kat ediyor ama insanlığın içinde olduğu kötülük sürekli artıyor. Onun için iyilikleri çoğaltmaya ihtiyacımız var." dedi.

Bir anısını paylaşan usta şair, "Gençken Sirkeci Garı'nda tren bekliyordum. Yanıma 90 yaşında bir amca oturdu. Uzunca bir şeyler anlattı. O anlattı, ben dinledim. 45 dakika boyunca muhabbet ettik. 'Lavaboya gideceğim' diyerek kalktıktan bir-iki dakika sonra da tren gelmişti. Ben o trene binmedim bekledim o amcayı. Geri gelince 'Tren hala gelmedi mi evladım?' diye sordu. 'Geldi ama sizin elinizi öpmeden, sizinle vedalaşmadan binmek istemedim.' dedim. Bunu duyunca duygusal bir tavırla 'Var ol evladım, beni senin gibi dinleyen yok artık, sağ olasın.' demişti. İşte bizlerin bugün bu kudrette ve hürmette olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Genç, yazdığı hikaye ve romanlarda babasının ve dedesinin hikayelerine yer verdiğini belirterek, "Türk milleti düşeni tutup kaldıran bir millettir. 'Düşene bir tekme de sen at.' diye bir deyim uydurmuşlar bu bizim kültürümüzde yoktur. Atalarımız hikayelerinin hemen hemen hepsinin teması merhamet üzerine." diye konuştu.

İnsanlara yardım etmek için el uzatmak ve uzatılan elleri geri çevirmemek gerektiğini anlatan Genç, dedesi Bekir Genç, Rusya'da esir düştüğünde esaretten kurtulmasını sağlayanın yaptığı iyilikler olduğunu ifade etti.

Etkinlikte ayrıca müzisyen Mücahit Akıncı ve arkadaşları tasavvuf müziği dinletisi icra etti.

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Anahtar Kelimeler:
iyilik hikayeleri Prof. Dr. Nurullah Genç

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