İyimserler daha uzun yaşıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, iyimserlerin daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, Boston Üniversitesinden uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, on binlerce kadın ve erkek hastanın iyimserlik seviyeleri, genel sağlık durumları, spor, diyet, alkol ve sigara alışkanlıkları incelendi.

Hastanelerde sürdürülen araştırma kapsamında kadınlar 10 yıl, erkekler 30 yıl boyunca gözlemlendi.

Çalışma, iyimser olanların yüzde 11 ila 15 daha uzun yaşam süresine sahip olduklarını ve diğerlerine göre 85 yaşına kadar yaşayabilme ihtimallerinin daha yüksek seyrettiğini gösterdi.

Araştırma ekibinden Lewina Lee, "ilk verilerin, daha iyimser insanların hedeflerini gerçekleştirmek için öz güvenlerinin olduğunu, problemleri daha kolay çözdüklerini, bunun da duygularını ve stres seviyelerini daha iyi kontrol edebildiklerini gösterdiğini" belirtti.

Stresin bağışıklık sistemine etkilerine de değinen Lee, iyimserlerin enfeksiyonlarla ve stresin rol oynadığı rahatsızlıklarla daha iyi başa çıkabileceklerini kaydetti.