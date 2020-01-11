İyonya Denizi’nde sığınmacı teknesi battı

Adriyatik ile Akdeniz arasındaki İyonya Denizi'nde sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti. Yunan sahil güvenliğinden yapılan açıklamada "Şimdiye kadar 12 ceset çıkartıldı. Arama ve kurtarma operasyonu sürüyor" denildi. Teknede bulunan 20 sığınmacı ise canlı olarak kurtarıldı.

Yaklaşık 50 kişiyi taşıdığı belirtilen teknenin İtalya'ya ulaşmak üzere Yunanistan'ın Paksu adasından açıldığı belirtiliyor. Sığınmacıların hangi ülkenin vatandaşı olduğu bilinmiyor. Arama kurtarma çalışmalarına 6 sahil güvenlik teknesinin yarı sıra iki askeri helikopter katılıyor. Yakınlarda bulunan dört yük gemisinin de çalışmalara yardımcı olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz'de bu ay tekneyle Avrupa'ya geçmeye çalışan 22 sığınmacının öldüğünü ya da halen kayıp olduğunu açıklamıştı. Yunan sahil güvenliği de Ege Denizi'nde Cuma ve Cumartesi günü toplamda 73 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

AFP / EC, ET

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