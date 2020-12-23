İyot eksikliği nedir? İyot eksikliği belirtileri nelerdir?

Vücudumuzun ihtiyacı olan bir element olan iyot, yalnızca besinler yolu ile temin edilebilmektedir. Eksikliğinde ise guatr gibi tiroid rahatsızlıkları meydana gelebilir. Bu nedenle esasında vücut için sanıldığından çok daha önemlidir.

İyot nedir? Hangi besinlerde bulunur?

İyot; vücudun, vitamin ihtiyacını dışarıdan takviye ederek giderdiği bir elementtir. Vücudun, sağlıklı gelişimini tamamlayabilmesi için oldukça önemli bir yere sahiptir. Kaynağını topraktan alarak tüketimi sağlanan bu element, kendi kendine üreyemez. Toprak türüne bağlı olarak gelişir ve bazı ülkelerinde toprak türü bakımından çeşitlilik gösterdiği veya yetersiz kaldığı için o ülkelerde iyot eksikliğine bağlı hastalıkların daha sık yaşandığı saptanmıştır.

Bazı ülkelerde ise bilinçsiz bir şekilde iyot tüketimine rastlanır. Vücut sağlığı bakımından önem taşıyan iyotun dengeli bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre; çocuklarda günlük iyot tüketimi 50 mikrogram, yetişkinlerde günlük 150 mikrogram, hamilelerde ise günlük 200 mikrogram olmalıdır. Kamuoyunda, iyot hakkında yapılan çalışmalar gösteriyor ki en fazla tüketilen iyot türü de tuzdur. Tuzu aşırı kullanan kişilerin, genellikle kilo artışı, tansiyon gibi sorunlar yaşadığı saptanmıştır. Tuz tüketimi konusunda yapılan bilinçlendirme ve tavsiyelere önemle dikkat etmek gerekir.

Günlük olarak 70 mikrogram yani 2 gram iyotlu tuz kullanarak, vücudun iyot ihtiyacı karşılanmış olur. Tabii ki iyot sadece tuzda bulunmaz. Bir çok sebze ve meyvede et, süt, yumurta gibi besinlerde de bulunmaktadır. İyot bulunan besinler ise; tuzlu su balıkları, kabuklu deniz ürünleri, deniz yosunları, patates, yumurta ,süt ve süt ürünleri, Himalaya tuzu, ıspanak, pazı, kabak, soya fasulyesi, fasulye, mısır, sarımsak, yulaf, pirinç, beyaz ekmek, makarna, kırmızı et, karaciğer, baklagiller, muz, çilek, kuru erik, şalgam, maden suyu ve dondurmadır.