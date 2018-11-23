İYTE'ye Prof. Dr. Yusuf Baran rektör olarak atandı

İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Urla ilçesindeki Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün rektörlüğüne, kanser genetiği alanında önemli çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Yusuf Baran'ı atadı.

Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Güden'in yerine Prof. Dr. Yusuf Baran getirildi. Genetik bilimci olan Baran, 2015 yılında Abdullah Gül Üniversitesi'nde Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi dekanlığı görevini yürüttüğü sırada, Gelişen Ülkeler Mühendislik ve Teknoloji Akademisi'ne seçildi. Yusuf Baran, bilimsel çalışmalarını kanser moleküler biyolojisi, moleküler hematoloji, çoklu ilaç dirençliliği mekanizmaları, direncin geri çevrilmesi, apoptoz mekanizmaları, biyoaktif sfingolipidlerin apoptoz ve ilaç dirençliliği üzerine etkileri, kombine terapiler ve sinyal yolakları üzerine devam ettiriyor. Prof. Dr. Yusuf Baran halen TÜBİTAK Yürütme Kurulu üyeliği, Türkiye Bilimler Akademisi, Kanser Çalışma Grubu üyeliği, Küresel Genç Akademi, Yönetim Kurulu üyeliği, Dünya Ekonomik Forumu, Yılın Genç Bilim İnsanı programı üyeliği, Bakü Hümanitar Forum üyeliği görevlerini yürütmekte.

'ALLAH UTANDIRMASIN'

Prof. Dr. Baran, Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü'ne atanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve onayı ve YÖK Başkanımız ve YÖK Genel Kurul üyelerimizin teveccühü ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörlüğüne atanmış bulunuyorum. Allah utandırmasın" notunu paylaştı.

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