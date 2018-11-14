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İYYÜ Smart Future Expo’da projelerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler Fuarı’na katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Mimarlık Mühendislik Fakültesi öğrencileri yeni geliştirdikleri projelerini sergiledi.

İYYÜ Smart Future Expo’da projelerini sergiledi

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul’da düzenlenen Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler Fuarı’na katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Mimarlık Mühendislik Fakültesi öğrencileri yeni geliştirdikleri projelerini sergiledi. Üniversite standını ziyaret eden İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, projeler hakkında bilgi aldı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) öncülüğünde düzenlenen Smart Future Expo Akıllı Teknolojiler Fuarı’na katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen projelerini sergiledi. Fuarın açılışına katılan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu üniversitenin standını ziyaret ederek, öğretim görevlileri ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin geliştirdiği “Düşünce Kontrollü Biyonik El Projesi” hakkında bilgi edinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu’na fuar standında EEG sensörü ile konsantrasyon düzeyi ölçümü gerçekleştirildi.

AMPUTELER İÇİN ÖNEMLİ BİR KOLAYLIK

Fuarda sergilenen projeleri hakkında bilgi veren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Diyadin Can, Düşünce Kontrollü Biyonik El Projesi’nin ampute vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağladığını söyledi. Öğretim Görevlisi Diyadin Can, Biyomedikal Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Sefa Tunç tarafından geliştirilen proje hakkında şu bilgileri verdi:

“İYYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü olarak üniversitemizi ‘Düşünce Kontrollü Biyonik El Projesi’ ile temsil ediyoruz. Projemiz, kolu kesik ampute insanların günlük yaşantılarında yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflemektedir. Sensörler vasıtasıyla kişinin beyin dalgalarının sinyalleri algılanarak, kablosuz bağlantı ile ampute bir insana entegre edilmiş biyonik bir el ile kavrama, bırakma işlemleri gerçekleştirilmektedir.”

YENİ PROJELER GELİŞTİRİYORUZ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen yeni projelerin de çok yakında hayata geçirileceğini kaydeden Öğretim Görevlisi Diyadin Can yeni projeler geliştirdiklerini vurguladı. Can, “Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Fatma Uslukuş'un TÜBİTAK tarafından da desteklenen ‘Plazma Sistemi İle Suyun Dezenfeksiyonu Projesi’ devam etmektedir. Zişan Ertunç isimli öğrencimizin finansman arayışı süren ‘Yürüyüş Bozukluğuna Yardımcı Ayakkabı Projesi’ ise plan aşamasındadır. Ayrıca yine Zişan Ertunç adlı öğrencimizin geliştirme aşamasında olduğu ‘Adli Tıp Vaka Teşhis Cihazı’ ise gündemimizdedir. En az 10 kişilik bir ekibin üzerinde çalışacağı bu proje için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmektedir” dedi.

İYYÜ Smart Future Expo’da projelerini sergilediİYYÜ Smart Future Expo’da projelerini sergilediİYYÜ Smart Future Expo’da projelerini sergilediİYYÜ Smart Future Expo’da projelerini sergiledi

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