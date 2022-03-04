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İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

03.03.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat koşturmacasında birçok sakarlık yapıyor ve yaralanıyoruz. Eğer büyük bir sorunla karşı karşıya değilsek ecza dolabında bulunan yara kremleri imdadımıza yetişiyor. Kesik, sıyrık ve yanıkları tedavi eden kremler, eskiden oluşan yara izlerini de büyük ölçüde yok ediyor. Siz de sık karşılaşılan ev kazalarına çözüm sunan yara kremlerine ulaşmak isterseniz yazımızı okumaya devam edin!

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Hepimiz ayna karşısına geçtiğimizde kusursuz bir cilt görmeyi hayal ediyoruz. Yara izleri, cilt lekeleri ve kızarıklarsa karşılaşmak istemediğimiz, canımızı sıkan en büyük problemler. Ani yaralanmalarda ise enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için elimizin altında bir yardımcıya ihtiyaç duyuyoruz. Neyse ki tüm bunların kolay bir çözümü var! Hem yaralanmalarda tedavi eden hem iz bırakmadan cildi onaran etkilere sahip yara kremleri, birçok farklı firma tarafından kullanıcılarla buluşuyor. Eğer hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız ihtiyacınıza yönelik birbirinden faydalı yara kremlerini araştırdığımız yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Gelin, bu ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Yaralarınızı güvenle iyileştirin

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

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Bebek ve çocuklar keşfetmeye, hayatı deneyimlemeye oldukça hevesliler. Bu hevese insanın içini ısıtan enerjileri de eklenince ele avuca sığmıyorlar. Elbette hareketlerinin sonuçlarını tam anlamıyla kestiremedikleri dönemde olduklarından istenmeyen yaralanmalara da açıklar. Evde, okulda, parkta kısaca tüm ortamlarda düşüp yaralanabiliyor, ciltlerine zarar verebiliyorlar. Ebeveynlere verilecek en önemli tavsiye ise karşılaştıkları küçük yaraların onarımı için bakım çantalarında krem bulundurmaları. Özellikle iz bırakmayan yara kremi tercih etmeleri, iyileşme sonrası için oldukça önemli. BepanJel Yara İyileştirici Jel, iyileşmeyi hızlandırıyor, ağrıyı azaltıyor ve koruyucu tabaka oluşturarak enfeksiyonları önlüyor. Üstelik tüm yaş gruplarında güvenle kullanılabiliyor.

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2. Yanık ve yaralarda kantaron yağı mucizesi

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Havaların ısınmasıyla cildimizde değişim ve dönüşümler meydana geliyor. Aktif yaşam içinde sıcaklığın etkisiyle pişikler ve tahrişler her cilt tipinde görülüyor. Özellikle kadınların cildinde ağda sonrası meydana gelen tahriş, büyük problemlere yol açabiliyor. Çözüm ise doğal içerikli yağ ve kremlerden geçiyor. Sarı kantaron yağının yara, yanık ve pişiklere iyi geldiği ve yüzyıllardır geleneksel tedavilerde destek sağladığı biliniyor. Bu nedenle içeriğinde kantaron yağı bulunan kremleri kullanmak, ekstra bakım sağlıyor. MOTTO E’LISION Sarı Kantaron Özlü Yara Yanık Kremi, tüm cilt yaralarına iyi geldiği gibi kurumuş ve çatlamış cilde de bakım yapıyor.

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3. Saç derisi yaralarına eşsiz çözüm

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Saç ekimi son yıllarda erkekler tarafından oldukça sık başvurulan bir yöntem. İşlem sonrasında kafa derisinde gelişen minik yaralar ve tahrişler, sık rastlanan yan etkiler. Ağrı ve acı, operasyonu izleyen bir hafta içinde kişileri zorlayan durumlara sokabiliyor. Bölgeyi steril tutmak ve enfeksiyondan korumak ise oldukça önemli. Haliyle bu durumda akıllara “En iyi yara kremi hangisidir?” sorusu geliyor. Perfori Max Krem, saç ekimi sonrası kullanıma uygun oluşuyla alanında en iyi yara kremi olarak öne çıkıyor. Ayrıca kremi yanık, diyabetik yaralar, egzama, doğum sonrası çatlaklar ve akne gibi izlerde de kullanmak mümkün.

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4. Yara izlerinden kurtulmak mümkün

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Pürüzsüz ve lekesiz cilt herkesin hayali! Bunun için büyük paralar harcayıp güzellik merkezlerinin yollarını aşındırıyoruz. İster yeni ister eski olsun, aynaya bakıldığında rahatsız eden leke ve yara izlerinden kurtulmak için çare aramayan yok. Oysa bu sorunun en kolay ve ulaşılabilir yolu, cilt yara kremi kullanmaktan geçiyor. Maliyet olarak da bütçe dostu kremlerle tedavide önemli nokta, ürünü düzenli ve istikrarlı biçimde kullanmaya devam etmek. Ortalama 4-6 ay arasında yara onarıcı krem kullananlarda gözle görülür farklar deneyimleniyor. ScarEx Jel, yüz bölgesine de uygulanabildiği için yüz yara kremi seçenekleri arasında öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

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5. Cilt çatlakları çözümsüz değil

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Çocukluktan ergenliğe geçişte vücut hızla büyüyor ve deri bu hızlı değişime uyum sağlayamayıp çatlıyor. Aynı süreç kadınlarda gebelik döneminde de gözlemleniyor. Hamileliğin son aylarında göbek bölgesindeki büyüme, çatlaklara yol açıyor. Cilt yüzeyinde oluşan çatlaklar, ilk zamanlar daha kırmızıyken zamanla beyaz çizgiler halini alıyor. Bu durumla karşılaşmamak için çeşitli önlemler almış olsanız da aslında cildinizin genetik yatkınlığı, sonucu belirliyor. Bir süre sonra izlerden kurtulmak istediğinizde kullanacağınız kremlerin onarıcı etkide olması, aranan özellikleri arasında sayılıyor. Scars Eraser Yara Kremi, onarıcı etkisiyle kısa sürede çatlak, yara ve ameliyat izlerini önemli ölçüde azaltıyor.

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6. Yaralarda enfeksiyon riskini azaltın

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Mutfakta çok zaman geçirenler, minik mutfak kazalarını daha sık deneyimliyor. Ufak bir dikkatsizlik anında sebze doğrarken parmağınızı kesebilir, bir şeyler kızartırken elinizi yakabilirsiniz. Her ne kadar küçük görünse de oldukça acı veren bu kazalarda, yaralara özenli bir bakım yapılmazsa mikrop kapmanız ve daha büyük bir sağlık sorunu yaşamanız olası. Küçük sıyrık ve yanıklarda ilk müdahale olarak antibiyotikli yara kremi uygulamak önem kazanıyor. Neosporin Pain Relief, küçük kesik, yanık ve yaralarda kullanılabiliyor. Krem, enfeksiyonla savaşırken ağrıyı ve acıyı da azaltıyor.

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7. Kudret narıyla şifa zamanı

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Yanıklar insanın başına gelen en endişe verici kazalardan biri. Beklenmedik bir anda sıcak suyla ya da yağ ile kendinizi yakmanız mümkün. Kış aylarında ise aleve maruz kalarak yanık oluşumuna daha sık rastlanıyor. Phytoflora, kudret narı ve kantaron yağı katkılı krem içeriğiyle yanık yaralarının iyileşme sürecinde size destek oluyor. Normal ve kuru cilt tipinin kullanımına uygun krem, yara izlerini önemli ölçüde azaltıyor. Kış aylarında soğuğa karşı cildi koruyor ve nemlendiriyor. Doğal içeriğiyle dikkat çeken krem aynı zamanda cilt yaşlanmasını önlüyor, sivilcelerle savaşıyor ve cildi besliyor.

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8. Dudak yaraları kaderiniz değil

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Kış aylarında soğuktan ve ısı değişiminden en çok etkilenen bölge, yüzümüz. Isı değişimine en hızlı tepkiyi ise dudaklar veriyor. Dudakta kuruma, çatlama ve yara oluşumu, soğuk sıcak hava değişiminden olacağı gibi virüs kaynaklı da görülebiliyor. Dudakta oluşan uçuklar müdahale edilmezse yaşam kalitesini düşürebiliyor. Düzenli nemlendirme ve bakım, dudaklarda oluşabilecek yara ve çatlamaların önüne geçmeye yardımcı oluyor. Urgo Firmogel Dudak Yara Kremi hem uçuk ve yaraları tedavi ediyor hem dudakları besliyor. Yara kapatıcı krem koruyucu bir tabaka oluşturarak kabuk oluşumunu da engelliyor.

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9. Bu üçlü tam size göre

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

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Günlük hayatta küçük kazalar yaşanabiliyor. Yürürken ayağımız burkulabiliyor ya da güneş altında geçen bir gün sonunda ciltte kaşıntılı kabarıklıklar görülebiliyor. Öyle bir set düşünün ki cildinizde alarm veren her şeye yetişiyor! El yara kremi olarak da işe yarıyor, tıraş sonrası gerilmiş cilde de iyi geliyor. Sizin payınıza düşense sadece çantanızda bulundurmak oluyor! LR Box Aloe Vera Set'in içinde acil yardım spreyi, propolisli krem ve konsantre jel bulunuyor. Böylece yara, yanık, burkulma ve çarpma gibi kazalarda ihtiyaç duyduğunuz bakımı kolayca yapmanızı sağlıyor.

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10. Diyabet hastalarını rahatlatan krem

İz bırakmayan ve hızlıca iyileştiren en iyi yara kremi

Diyabet hastalarının ciltleri, hastalığın seyri nedeniyle hassaslaşıp kuruyabiliyor. Özellikle ayaklarda sık görülen cilt kurumasında, kan akışının düzensizliği sebebiyle küçük damar yapılarının hasar görmesi, başlıca sebep olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra geç dönem diyabette ter üretiminin bozulması da kuruluk nedenleri arasında sayılıyor. Cilde diyabetik yara kremi desteği sağlanmazsa daha büyük problemlere yol açabiliyor. Nefin Coloplast Diyabetik Ayak Bakım Kremi hem rahatlama sağlıyor hem uygulanan bölgenin tedavisine destek veriyor. Kremi günde 2-3 kere masaj yaparak uygulamak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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