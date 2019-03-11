Izabel Goulart Rio Karnavalı'nı gölgede bıraktı

Rio Karnavalı'na giden ünlü model, kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı...
Izabel Goulart
Ünlü model Izabel Goular, cumartesi günü Rio de Janeiro’daki Rio Karnavalı’na katıldı.
Etkinliğin kapanışına giden Goulart, John John Denim’e ait taşlı bir sütyen ve yüksel bel bir şort tercih etti.
Rio Karnavalı'nı başladığı ilk günden beri takip eden 34 yaşındaki model, karnavalın son gününde kusursuz fiziğini sergiledi.
Izabel'e, yıldız futbolcu Neymar'ın oyunculuk yapan eski sevgilisi Bruna Marquezine eşlik etti.
Etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Izabel, seksi kıyafetiyle adeta karnavalın o şaşalı havasını geride bıraktı.
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