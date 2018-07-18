Izabel Goulart’tan seksi şov!

Dünyanın en önemli moda şovu sayılan Victoria’s Secret’ın deneyimli isimlerinden Izabel Goulart sosya medya hesabında ip atlama şovu yaptı. Goulart, muhteşem fiziğiyle büyüledi.
23 ekim 1984 Brezilya Sao Paulo doğumlu güzel mankenin ataları ise İtalyan.
1.77 cm boyunda olan Goulart, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor ve sıklıkla cesur fotoğraflar paylaşıyor.
Kürek sörfünden tenise, yogadan boksa hemen hemen tüm spor türlerine şans veren Victoria’s Secret modeli Izabel Goulart'ın fit vücudu herkesi büyülüyor!
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