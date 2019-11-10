İzak Rabin'in torunundan Netanyahu'ya istifa çağrısı

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in torunu Yonatan Ben-Artzi, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı 3 ayrı dosya bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısında bulundu.

Rabin'in suikasta uğramasının 24'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında konuşan Ben-Artzi, büyükannesinin ABD'de banka hesabının bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, dedesinin 1976 yılında başbakanlık görevinden istifa ettiğini hatırlattı.

Bugün İsrailli siyasetçilerin dedesinden sorumluluk sahibi olma ve ülkenin çıkarını kendi çıkarlarının üzerinde tutmayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Ben-Artzi, "Rabin askeri ve siyasi hayatında hep karar adamı olmuştu. Bu nedenle Başbakan ve tüm parti liderlerine İsrail'in çöküş içinde olduğunu, hükümet ve bütçe diye bir şeyin olmadığını ve İsraillilerin sıkıntı içinde olduklarını söylüyorum." dedi.

Ben-Artzi, "Artık üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirip kendi yolunuza gitmelisiniz. Eğer adınız (Netanyahu) lekelendiyse köşenize çekilmenin zamanı geldi demektir. Eğer adınızı bu kara lekeden temizlemeyi başarırsanız geri dönebilirsiniz." diye konuştu.