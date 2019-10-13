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İZAV'dan İzmir Barosuna tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

İZAV Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Aksay: - "Barodan 12 Ekim'deki açıklamayla bir geri adım atıldı ancak burada da 'Terörü lanetliyoruz' gibi muğlak bir söylem kullanıldı. Bu açıklamaları kabul etmiyoruz" - "(Açıklamalarda) PKK/YPG'nin terör örgütü olarak zikredilmesi, BM Antlaşması'nın 51. maddesi kapsamında Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğu konusunun hukuki tespitinin yapılması gerekirdi"

İZMİR (AA) - İzmir Avukatları Yüzüncü Yıl Hukukun Üstünlüğü Derneğinden (İZAV), İzmir Barosunun, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterildi.

İZAV Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Aksay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı mücadelesi ortadayken ve şehitlerin kanı henüz kurumamışken İzmir Barosunun 11 Ekim'de bir açıklamada "terör örgütü ile mücadele" ifadesinin bir kez dahi geçmediğini belirtti.

Baronun 12 Ekim'de "Terörü lanetliyor ve yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz" başlıklı bir açıklama daha yaptığını hatırlatan Aksay, şunları söyledi:

"12 Ekim'deki açıklamayla bir geri adım atıldı ancak burada da 'Terörü lanetliyoruz' gibi muğlak bir söylem kullanıldı. Bu açıklamaları kabul etmiyoruz. PKK/YPG'nin terör örgütü olarak zikredilmesi, BM Antlaşması'nın 51. maddesi kapsamında Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğu konusunun hukuki tespitinin yapılması gerekirdi. Bu şekilde yapılan açıklamalarınız operasyonun hedefine zarar verdiği gibi karşı argüman olarak ülkemiz aleyhinde uluslararası alanda kullanılacaktır. Üstelik bu yanlış terimleri, güvercin, zeytin dalı ile süsleyip Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü ile masumlaştırıp gerçek hedefin çarptırılması da sadece manipülasyondur. Mutlaka Mustafa Kemal Atatürk'ten feyz alacaksanız. Aklınıza onun hasta yatağından kalkarak her karış toprağı koruma refleksini ortaya koyduğu Hatay, şanlı kurtuluşun ruhunu her sokağında taşıdığı İzmir mücadelesi gelmelidir. Siz mücadele ruhunu her sokağında taşıyan İzmir'in ruhunu taşıyamıyorsunuz. Siz İzmir'in avukatlarını temsil etmiyor, gerçekleri yok sayan söyleminize gerçek barışa zarar veriyorsunuz."

Aksay, İZAV Yönetim Kurulu olarak aldıkları karar gereği bu konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

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