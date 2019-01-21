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İZBAN AŞ'de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 21:13 | Son Güncelleme

Demiryol-İş Sendikası, İZBAN AŞ çalışanlarına yönelik önerilen yüzde 26'lik zam teklifini kabul etti

İZMİR (AA) - Demiryol-İş Sendikasının, İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) çalışanlarına yönelik yüzde 26'lik zam teklifini kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalandığı bildirildi.

İZBAN AŞ'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözlemesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. İmzalar, İZBAN'ın son verdiği teklif olan yüzde 26 zam oranı üzerinden atıldı."

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı. İşveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini de sendikanın "greve devam" kararı sonrası geri çekmişti.

Demiryol-İş Sendikasının, İZBAN AŞ'de sürdürdüğü grev 8 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmişti.

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