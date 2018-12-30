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İZBAN çalışanları yeni yılı "buruk" kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:53 | Son Güncelleme

İZBAN çalışanları ve aileleri yeni yıl kutlamasını grev yaptıkları Alsancak İstasyonu'nda İzmir Flarmoni Bandosu'nun marşlarıyla kutladı - Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz: - "Bu kutlamayı sözleşmeyi imzaladıktan sonra yapmak isterdik. Üzücü bir tablo, biz bu yılbaşını mutsuz ama umutlu olarak kutlayacağız"

İZMİR (AA) - İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) üyesi çalışanlar ve aileleri yeni yılı grev yaptıkları Alsancak İstasyonu'nda kutladı.

Demiryol-İş İzmir Şubesi tarafından organize edilen etkinliğe, İZBAN çalışanlarının yanı sıra sendika üyesi olan İzmir METRO AŞ çalışanları ve aileleri de katıldı.

Yiyecek ve içeceklerin bulunduğu yılbaşı sepeti ikram edilen grevdeki çalışanlara, İzmir Flarmoni Bandosu da çaldığı marşlarla moral desteği verdi.

- Buruk kutlama

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 günden bu yana grevde olduklarını anımsattı.

Yeni yıla çalıştıkları yerde girmeyi uygun gördüklerini belirten Ervüz, "Bizim ekmek kapımız da burası hayatımızı idam ettireceğimiz yer de burası. Onun nedenle yeni yıl kutlaması yapmak için burayı uygun gördük. Buruk bir kutlama. Bu kutlamayı sözleşmeyi imzaladıktan sonra yapmak isterdik. Üzücü bir tablo, biz bu yılbaşını mutsuz ama umutlu olarak kutlayacağız." dedi.

Ervüz, İZBAN yönetiminden kendilerine yeni bir teklifin gelmediğini, önceki teklifin de geri çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçi bütün teklifler havada veriliyor. Hiçbir teklif, yazılı değil, resmiyet kazanmamış vaziyette. O nedenle bizim için fark eden bir şey yok. Bir taraftan önce yüzde 22 verdik dediler, yüzde 26 verdik dediler, Bugün burada imzalarsak demişlerdi. Odadan çıktığımız için o da geçersiz bir teklifmiş. Aziz başkan, o teklifinde yok olduğunu söyledi. 2 gün önce beyanları var, kamuoyuyla paylaştılar."

İZBAN çalışanlarından Ahmet Güler ise yeni yıldan beklentisinin, toplu iş sözleşmesinin tamamlaması ve işlerinin başına dönmek olduğunu ifade etti.

Grevdeki İZBAN çalışanlarının yeni yıl kutlaması çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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