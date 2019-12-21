HABER

İZBAN durağında intihar! Bir anda raylara atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atlayarak, intihar etti.

İZBAN durağında intihar! Bir anda raylara atladı

Sabah saatlerinde Nergiz İZBAN Durağı'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, banliyö treni geldiği sırada raylara atladı. Duraktakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden intihar notu ve kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İZBAN seferleri ise bir süre aksadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı durakta geçtiğimiz Kasım ayında da üniversite öğrencisi Dilan E. (20) raylara atlayarak, intihar etmişti.

(DHA)

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Konserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifiKonserde sanatçıdan sürpriz evlilik teklifi
Bakım Büyükşehir’den, moral başkandanBakım Büyükşehir’den, moral başkandan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izban tren intihar

En Çok Okunan Haberler

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Yerli otomobilde yeni gelişme! İşte ilk görüntüsü

Yerli otomobilde yeni gelişme! İşte ilk görüntüsü

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
işsizlik psikolojik baskı gelecek korkusu allah sonumuzu hayrellesin. yazık oluyor gelecek nesillerimize
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Hazırız' mesajı

Türkiye Libya'ya asker gönderecek mi?

Çaldığı 250 kiloluk çelik kasanın üzerine düşmesiyle ayağı kırıldı

250 kiloluk kasayı çaldı, yakalandığında bu haldeydi

"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının polis oğlu da tanıdık çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Büyükada’da ‘Fayton Bekleme Meydanı’ temizleniyor

Büyükada’da çalışmalar başladı!

BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava deniz ulaşımını vurdu

Sırp model Ortaköy'de dehşeti yalamıştı! Yeni gelişme

Sırp model Ortaköy'de dehşeti yalamıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.