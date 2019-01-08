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İZBAN grevine 60 gün erteleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:20 | Son Güncelleme

İZMİR'de 29 gündür sürdürülen İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 60 gün süreyle ertelenirken, şaşkınlık yaşayan işçiler, yeniden çalışmaya başlayacak.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de 29 gündür sürdürülen İZBAN grevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 60 gün süreyle ertelenirken, şaşkınlık yaşayan işçiler, yeniden çalışmaya başlayacak. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, kararın işçilere tebliğ edileceğini ve iş başı yapılacağını söyledi. Ervüz, "Madem erteleyecektiniz neden insanlara bu kadar eziyet çektirdiniz? Ayrıca grev için 'ideolojik' denmişti. İdeolojik anlaşma yapmıştık da süresi mi doldu şimdi?" dedi. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş.'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı sonrası 60 gün süreyle ertelendi. 6356 sayılı 'Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındığını belirtilen karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı. Kararda, "İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden, 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi" denildi. İşçilerin örgütlü bulunduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol İş Sendikası'nın İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Eşekten düşen nasılsa öyleyiz. Madem erteleyecektiniz neden bu eziyeti çektirdiniz? Birinci gün erteleseydiniz" diye konuştu. 'BİZİ ELEŞTİRENLERİ TEBRİK EDİYORUM' Kararın işçilere tebliğ edileceğini ve iş başı yapılacağını belirten Hüseyin Ervüz, "Sosyal demokrat, emek yanlısı insan ve sınıf paydaşı olarak kendilerini adlandıranlar, diğer taraftan 'Allah belanızı versin, biz yollarda rezillik çekiyoruz. Siz de işinizden olursunuz inşallah' diye yazıyor. Hapse atılalım, diye 'change.org' sitesinde kampanya başlatanlar bile var. İnsanlar, işverenin uygulamalarını sorgulayacaklarına, tek silahı grev olan bizleri eleştiriyorlar. İşçinin emekçinin, açlık ve sefaletle buluşarak orada o trenleri kullanmasını bir şekilde içlerine sindiriyorlar. Hepsini tebrik ediyorum, bizi bu şekilde eleştirenleri tebrik ediyorum" dedi. Ervüz, ayrıca grev için 'ideolojik' eleştirilerinin yapıldığını da hatırlatarak, "İdeolojik anlaşma yapmıştık da süresi mi doldu şimdi?" diye konuştu. İZBAN'DAN AÇIKLAMA Kararın ardından İZBAN Genel Müdürlüğü'nden de açıklama yapıldı. Grevin ertelendiği belirtilen açıklamada, "Seferlerimizin en hızlı şekilde başlaması için planlama yapılmakta olup, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi. 63'ÜNCÜ MADDE 6356 sayılı 'Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun grev ve lokavtın ertelenmesini düzenleyen 63'üncü maddesi şöyle: (1) Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya milli güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar. (2) Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, 60'ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir. (3) Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer.

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