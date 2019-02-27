İzban istasyonunda trenin altına atlayıp canına kıydı (2)

KR\u0130ML\u0130\u011e\u0130 BEL\u0130RLEND\u0130\n\u00f6zel bir kolejde lise 3. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi 17 ya\u015f\u0131ndaki A.K. oldu\u011fu belirlendi. A.K.'n\u0131n cenazesi, yap\u0131lacak olan otopsinin ard\u0131ndan yak\u0131nlar\u0131na teslim edilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\nHalil \u0130brahim KARABIYIK\/\u0130ZM\u0130R, (DHA)\nFOTO\u011eRAFLIKorkutan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Bu kez ye\u015fil ya\u011fd\u0131Kocaeli'de ar\u0131zalanan bula\u015f\u0131k makinesinden yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131Ankara'da \u00e7\u00f6p konteyner\u0131nda bebek cesedi bulundu
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