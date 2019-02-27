İzban istasyonunda trenin altına atlayıp canına kıydı (2)

KRİMLİĞİ BELİRLENDİ

özel bir kolejde lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki A.K. olduğu belirlendi. A.K.'nın cenazesi, yapılacak olan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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