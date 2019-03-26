İZBAN treninin çaptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

İzmir’in Çiğli ilçesinde, tren hattından yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, şehir için ulaşımın yükünü çeken İZBAN’a bağlı treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Çiğli ilçesi Egekent İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen Ahmet Şenyüz’e (69) Aliağa-Torbalı arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan İZBAN’a bağlı tren çarptı. Şenyüz, trenin çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti. Şenyüz’ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın durdurduğu tren seferleri, bir süre sonra normal döndü.

