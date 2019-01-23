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İZBAN'da çalışan tekniker intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 17:44 | Son Güncelleme

İZMİR'de, İZBAN Genel Müdürlüğü'nde araç bakım teknikeri olarak görev yapan Ahmet Y.

İZBAN'da çalışan tekniker intihar etti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, İZBAN Genel Müdürlüğü'nde araç bakım teknikeri olarak görev yapan Ahmet Y. (35), 7'nci katta bulunan evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'de, raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da araç bakım teknikeri olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Y., Çiğli Evka- 2'de evlerinin bulunduğu apartmanın 7'nci katından atlayarak intihar etti. Bekar olan Ahmet Y.'nin bir süredir, bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Ahmet Y.'nin yarın Çiğli Evka-2'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından, Menemen'de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İZBAN'da çalışan tekniker intihar etti

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