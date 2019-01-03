İZBAN'daki grev

İZMİR (AA) - Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) grevi hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Bizim gönlümüz rahat, bizi birileri yönlendiriyorsa çalışanlar yönlendirdi. 342 arkadaşımızın önüne iki kez sandık koyduk, ikisinde de yüzde 99,9 tekliflere 'hayır' dediler ve grev kararı çıktı." dedi.

Ervüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü toplantıda, İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik zam oranlarını görüştüklerini, Kocaoğlu'nun toplantıda sendika ve şahsıyla ilgili olumsuz açıklamalarda bulunduğunu savundu.

Kocaoğlu'nun önerdiği yüzde 25'lik zam teklifinin çalışanlar tarafından kabul edilmediğini anımsatan Ervüz, şunları kaydetti:

"Ben arkadaşlarıma bunun kötü bir teklif olmadığını, İZBAN'la karşılaştırmamaları gerektiğini anlattım. Arkadaşlar teklifi kabul etmediklerini söyledi. Bana önerimi sordular, ben de '700 lira seyyanen zam ile 112 gün ikramiyeye ne dersiniz' dedim, hepsi alkışladı. Öneriyi Kocaoğlu'na söyleyince çok öfkelendi. 'Eğer İzmir Metro AŞ için önerdiğimiz yüzde 25'lik zammı kabul etseydiniz, İZBAN'da yüzde 30 teklif edecektim, bu salondan çıktıktan sonra bu teklif de olmayacak' dedi."