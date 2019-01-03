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İZBAN'daki grev

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:50 | Son Güncelleme

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz: - "Bizim gönlümüz rahat, bizi birileri yönlendiriyorsa çalışanlar yönlendirdi. 342 arkadaşımızın önüne iki kez sandık koyduk, ikisinde de yüzde 99,9 tekliflere 'hayır' dediler ve grev kararı çıktı" - "Aziz Kocaoğlu veya çeşitli siyasi parti temsilcilerinin bu grevde 'başka parmakların olduğunu' söylemesine sadece gülüp geçiyorum"

İZMİR (AA) - Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) grevi hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Bizim gönlümüz rahat, bizi birileri yönlendiriyorsa çalışanlar yönlendirdi. 342 arkadaşımızın önüne iki kez sandık koyduk, ikisinde de yüzde 99,9 tekliflere 'hayır' dediler ve grev kararı çıktı." dedi.

Ervüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü toplantıda, İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay çalışanlarına yönelik zam oranlarını görüştüklerini, Kocaoğlu'nun toplantıda sendika ve şahsıyla ilgili olumsuz açıklamalarda bulunduğunu savundu.

Kocaoğlu'nun önerdiği yüzde 25'lik zam teklifinin çalışanlar tarafından kabul edilmediğini anımsatan Ervüz, şunları kaydetti:

"Ben arkadaşlarıma bunun kötü bir teklif olmadığını, İZBAN'la karşılaştırmamaları gerektiğini anlattım. Arkadaşlar teklifi kabul etmediklerini söyledi. Bana önerimi sordular, ben de '700 lira seyyanen zam ile 112 gün ikramiyeye ne dersiniz' dedim, hepsi alkışladı. Öneriyi Kocaoğlu'na söyleyince çok öfkelendi. 'Eğer İzmir Metro AŞ için önerdiğimiz yüzde 25'lik zammı kabul etseydiniz, İZBAN'da yüzde 30 teklif edecektim, bu salondan çıktıktan sonra bu teklif de olmayacak' dedi."

- "Aziz Bey'in o sözlerine sadece gülüp geçiyorum"

Kocaoğlu'nun toplantıda söylediği, "Grev haktır ama işverenin verebileceği en iyi orandaki zamma karşılık vatandaşları mağdur etmek, onların toplu ulaşım hakkını ellerinden almak ve bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor." sözlerine ilişkin Ervüz, şu ifadeleri kullandı:

"Her greve çıkanla ilgili Aziz başkanın böyle bir düşüncesi var. Geçen grevde de aynı şeyleri söyledi. İZBAN'ın diğer ortağı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, onların hiç sesi çıkmıyor. Bizim gönlümüz rahat, bizi birileri yönlendiriyorsa çalışanlar yönlendirdi. 342 arkadaşımızın önüne iki kez sandık koyduk, ikisinde de yüzde 99,9 tekliflere 'hayır' dediler ve grev kararı çıktı. Aziz Kocaoğlu veya çeşitli siyasi parti temsilcilerinin bu grevde başka parmakların olduğunu söylemesine sadece gülüp geçiyorum. Kendisine siyasi rakip olarak gördüğü çevrelerin bu işte parmağı olduğunu düşündüğünü düşünüyoruz."

Ervüz, anlaşma sağlanmazsa İzmir Metro AŞ'ye bağlı metro ve tramvay hatlarında greve çıkacaklarını, genel merkezle yapacakları görüşmenin ardından değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı. İşveren, ortalama yüzde 26 oranında yaptığı zam önerisini de sendikanın "greve devam" kararı sonrası geri çekmişti.

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Aziz Kocaoğlu Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz İZBAN grevi İzmir Metro AŞ tramvay

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